الإثنين, 27-مارس-2023 الساعة: 10:11 م - آخر تحديث: 09:59 م (59: 06) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوهج‮ ‬السبتمبري‮ ‬الأكتوبري‮ ‬العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
إنها لحظات لليمن الجديد الديمقراطي الموحد
يحيى علي نوري
البروفيسور صالح مقطن باقطيان في رحاب الخالدين
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
وطنية أبو راس لا تحتاج شهادة (بياعي) الإحداثيات!!
علي البعداني
قيادة‮ ‬عند‮ ‬مستوى‮ ‬التحديات‮ ‬
غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي محسن‮ ❊‬
غياب الأحزاب وصمود المؤتمر
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
لبوزة يكتب في عيد 14 اكتوبر.. ‮ ‬أكتوبر‮ ‬وضرورة‮ ‬تصحيح‮ ‬المواقف
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮ ❊‬
المؤتمر‮.. ‬عقود‮ ‬من‮ ‬الإنجازات‮ ‬التنموية‮ ‬والسياسية‬‬‬‬‬
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف‮ ‬عبدالله‮ ❊‬‬‬‬‬
سلام ومحبة
الشيخ‮ ‬أكرم‮ ‬علي‮ ‬الشعيري‮ ❊‬‬‬‬‬
ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
هاشم‮ ‬سعد‮ ‬بن‮ ‬عايود‮ ‬السقطري‮ ❊
(الميثاق الوطني) المرجعية الحقيقية للخروج من الأزمات
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني ❊
المؤتمر.. منطلق البناء والتنمية والديمقراطية
فاطمة الخطري*
ذكرى‮ ‬أربعة‮ ‬عقود‮ ‬على‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮
علي‮ ‬ناصر‮ ‬محمد
بطاقة معايدة لليمن الموحد
د. عبدالخالق هادي طواف
أخبار
المؤتمر نت - كشف رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى، عبد القادر المرتضى، أن عملية تنفيذ صفقة الأسرى التي تم الاتفاق عليها مؤخرا في جنيف ستتم خلال

المرتضى يكشف موعد تنفيذ صفقة تبادل الأسرى

المؤتمرنت -
المرتضى يكشف موعد تنفيذ صفقة تبادل الأسرى
كشف رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى، عبد القادر المرتضى، أن عملية تنفيذ صفقة الأسرى التي تم الاتفاق عليها مؤخرا في جنيف ستتم خلال يومي الـ19 و20 من رمضان الجاري.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمطار صنعاء الدولي، خلال عودته والوفد المرافق له اليوم من جنيف.. موضحا أن الصفقة التي ستضم 706 من أسري الجيش و181 من الطرف الآخر سينفذها الصليب الأحمر على ثلاث مراحل يتم فيها نقل الأسرى أولا ما بين صنعاء وعدن، وثانيا ما بين صنعاء والرياض، وثالثا ما بين صنعاء ومأرب.

وقال: " كنا نأمل أن تكون الصفقة أكبر مما تم التوافق عليه لكن وضعية الطرف الآخر لم تسمح بذلك حيث كانوا عدة أطراف فلم نستطع أن نتوصل معهم إلى اتفاق شامل وكامل يشمل جميع الاسرى وجميع المعتقلين من كل الأطراف ".

وأشار إلى أنه تم خلال جولة المحادثات الاتفاق على تشكيل لجان من الطرفين لزيارة السجون في مأرب وصنعاء تمهيدا لجولة لاحقة في شهر مايو القادم برعاية الأمم المتحدة.

ولفت المرتضى إلى أنه يجرى حاليًا التحضير والاستعداد لاستقبال مهيب للأسرى يليق بتضحياتهم وصبرهم، معبرا عن أمله في أن يلتزم الطرف الآخر بما تم الاتفاق عليه.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
أخبار: العاطفي يتوعد برد مزلزل حيال أي تصعيد للعدوان
أخبار: شهيد و4 جرحى بنيران سعودية في صعدة
أخبار: استمرار الأمطار وتحذير جديد من اضطراب البحر
رياضة: إيطاليا تهزم مالطا في تصفيات يورو 2024
عربي ودولي: شبح الفوضى يُخيم على فرنسا
محافظات: إتلاف أكثر من طني كلور بأمانة العاصمة
أخبار: العنسي يهنئ رئيس المؤتمر بشهر رمضان
فنون ومنوعات: منعوا والده من الأذان فقتل إمام المسجد
أخبار: مخاطر صحية لـ"الجلسة المريحة"
مجتمع مدني: أطعمة ممنوعة على المصابين بآلام المفاصل
علوم وتقنية: وجبة خفيفة مفيدة للقلب.. تناولوا منها يومياً
عربي ودولي: فلسطين تحمل العدو مسؤولية "التصعيد"
رياضة: يورو 2024.. إنجلترا تعبر أوكرانيا بثنائية
أخبار: الدرة يناقش مع غريسلي جدول رحلات الأسرى
أخبار: رصد 35 خرقاً جديداً لقوى العدوان في الحديدة
اقتصاد: انخفاض مؤشر بورصة مسقط عند الإغلاق
أخبار: مسيرة كبرى في صنعاء باليوم الوطني للصمود
أخبار: أمطار رعدية وتحذير من انخفاض الرؤية الأفقية
أخبار: جرائم العدوان بحق اليمنيين في 8 سنوات
أخبار: صنعاء تقر تخفيض سعر أشهر سلعة رمضانية
علوم وتقنية: انتبه.. الحزن قد يدمّر جسمك وعقلك
رياضة: ويلز يخطف تعادلاً مثيراً من كرواتيا
رياضة: إسبانيا تفوز علي النرويج بثلاثية
علوم وتقنية: دراسة مقلقة.. انتبهوا من المضادات الحيوية
اقتصاد: عُمان.. 1.93% معدل التضخم في فبراير
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023