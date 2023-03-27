المؤتمرنت -

المرتضى يكشف موعد تنفيذ صفقة تبادل الأسرى

كشف رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى، عبد القادر المرتضى، أن عملية تنفيذ صفقة الأسرى التي تم الاتفاق عليها مؤخرا في جنيف ستتم خلال يومي الـ19 و20 من رمضان الجاري.



جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمطار صنعاء الدولي، خلال عودته والوفد المرافق له اليوم من جنيف.. موضحا أن الصفقة التي ستضم 706 من أسري الجيش و181 من الطرف الآخر سينفذها الصليب الأحمر على ثلاث مراحل يتم فيها نقل الأسرى أولا ما بين صنعاء وعدن، وثانيا ما بين صنعاء والرياض، وثالثا ما بين صنعاء ومأرب.



وقال: " كنا نأمل أن تكون الصفقة أكبر مما تم التوافق عليه لكن وضعية الطرف الآخر لم تسمح بذلك حيث كانوا عدة أطراف فلم نستطع أن نتوصل معهم إلى اتفاق شامل وكامل يشمل جميع الاسرى وجميع المعتقلين من كل الأطراف ".



وأشار إلى أنه تم خلال جولة المحادثات الاتفاق على تشكيل لجان من الطرفين لزيارة السجون في مأرب وصنعاء تمهيدا لجولة لاحقة في شهر مايو القادم برعاية الأمم المتحدة.



ولفت المرتضى إلى أنه يجرى حاليًا التحضير والاستعداد لاستقبال مهيب للأسرى يليق بتضحياتهم وصبرهم، معبرا عن أمله في أن يلتزم الطرف الآخر بما تم الاتفاق عليه.