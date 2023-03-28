المؤتمرنت -

تفريغ أزيد من 9 آلاف طن غاز منزلي بميناء الحديدة

بدأت الشركة اليمنية للغاز، اليوم، الإشراف على عملية تفريغ الغاز المنزلي من على متن السفينة "ليدي سارة 6" الراسية في رصيف ميناء الحديدة، التي تحمل تسعة آلاف و207 أطنان مترية.



وأوضح نائب المدير التنفيذي للشركة، المهندس الشريف عبود علي مهدي، خلال الإشراف على عملية التفريغ، أنه يتم تفريع مادة الغاز المنزلي من السفينة إلى المقطورات، وتوزيعة على المحافظات بحسب الجدول والكميات المخصص لها.



وأكد حرص الشركة على توفير احتياجات المواطنين من الغاز المنزلي.. منوها بالجهود التي يبذلها فرع الشركة في المحافظة، والفريق الفني المكلف، وطاقم السفينة في الإسراع بتفريغ السفينة، وإيصال الغاز إلى المواطنين.



وأفاد بأن كمية الغاز على متن السفينة "ليدي سارة"، بالإضافة إلى الغاز الذي يدخل من صافر، ستغطي احتياج السوق المحلية.. مبيناً أن هناك سفينة أخرى محمّلة بالغاز في انتظار دورها للدخول إلى ميناء الحديدة، وتفريغ حمولتها من الغاز البالغة 12 ألفاً و600 طن متري.



ولفت نائب المدير التنفيذي لشركة الغاز إلى أن المخزون من مادة الغاز المتوفرة سيغطي الاحتياج في ظل جهود حثيثة تبذلها الشركة لاستمرار تدفق الغاز المنزلي عبر ميناء الحديدة.



إلى ذلك، تفقّد نائب المدير العام التنفيذي لشركة الغاز اليمنية، المهندس الشريف عبود، سير العمل في منشأة فرع شركة الغاز بالحديدة.



واطلع، خلال الزيارة، على عملية تعبئة مقطورات الغاز المنزلي المخصصة للمحافظات، واستمع من مدير فرع الشركة، محمد شعلل، إلى شرح عن عملية تعبئة المقطورات المخصصة للمحافظات، والصعوبات التي تواجه فرع الشركة، وأبرزها صيانة وإعادة تأهيل محطة تعبئة أسطوانات الغاز المنزلي، ورفع القدرة التخزينية لخزانات الغاز.



وأكد المهندس الشريف عبود حرص قيادة الشركة على تذليل الصعوبات التي تواجه فرع الشركة في الحديدة.