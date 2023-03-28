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المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار متفاوتة الشدة على عدة محافظات، وضباب وسحب منخفضة في المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية خلال الـ24 ساعة القادمة

أمطار وضباب وأتربة.. والأرصاد يحذر المواطنين

المؤتمرنت -
أمطار وضباب وأتربة.. والأرصاد يحذر المواطنين
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار متفاوتة الشدة على عدة محافظات، وضباب وسحب منخفضة في المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية خلال الـ24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية على محافظات عمران، صنعاء، ذمار، إب، تعز، الضالع، لحج، أبين، البيضاء، شبوة، هضبة ووادي حضرموت، المهرة والصحارى.

ومن المتوقع ضباب وسحب منخفضة كثيفة على المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية، وقد تعمل الرياح الهابطة أثناء الأمطار على إثارة الأتربة والرمال وبخاصة على السهول الساحلية والصحارى.

وأشار المركز إلى احتمال هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظات صعدة، حجة، المحويت، وريمة.

وقد تهطل أمطار متفاوتة الشدة على السواحل الجنوبية والشرقية وصولاً إلى المرتفعات والمناطق الداخلية المحاذية لها.

وأفاد المركز بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال ال24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي: ريمة : 35.9 ملم، حجة : 21، تعز : 2.7،سيئون : 2.2، ذمار : 2.2، صرفيت : 2.0، إب : 1.6، السدة :0.2 ملم.

كما هطلت أمطار متفاوتة الشدة على محافظات صعدة، المحويت، صنعاء، لحج، الضالع، أبين، البيضاء وكانت خارج محطات الرصد.

ودعا المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها إلى الابتعاد عن مجاري السيول وبطون الأودية والاحتماء من العواصف الرعدية حفاظا على سلامتهم.

وحذر من الانخفاض في مدى الرؤية الأفقية في المنحدرات الجبلية أثناء هطول الأمطار ونتيجة تشكل السحب المنخفضة والضباب، ومن المخاطرة بعبور الجسور الأرضية وبطون الأودية أثناء هطول الأمطار وتدفق السيول.








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