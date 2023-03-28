الأربعاء, 29-مارس-2023 الساعة: 12:19 ص - آخر تحديث: 12:17 ص (17: 09) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوهج‮ ‬السبتمبري‮ ‬الأكتوبري‮ ‬العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
استحقاقات‮ ‬الصمود‮ ‬والانتصار
غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي محسن‮ ❊‬
إنها لحظات لليمن الجديد الديمقراطي الموحد
يحيى علي نوري
البروفيسور صالح مقطن باقطيان في رحاب الخالدين
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
وطنية أبو راس لا تحتاج شهادة (بياعي) الإحداثيات!!
علي البعداني
غياب الأحزاب وصمود المؤتمر
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
لبوزة يكتب في عيد 14 اكتوبر.. ‮ ‬أكتوبر‮ ‬وضرورة‮ ‬تصحيح‮ ‬المواقف
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮ ❊‬
المؤتمر‮.. ‬عقود‮ ‬من‮ ‬الإنجازات‮ ‬التنموية‮ ‬والسياسية‬‬‬‬‬
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف‮ ‬عبدالله‮ ❊‬‬‬‬‬
سلام ومحبة
الشيخ‮ ‬أكرم‮ ‬علي‮ ‬الشعيري‮ ❊‬‬‬‬‬
ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
هاشم‮ ‬سعد‮ ‬بن‮ ‬عايود‮ ‬السقطري‮ ❊
(الميثاق الوطني) المرجعية الحقيقية للخروج من الأزمات
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني ❊
المؤتمر.. منطلق البناء والتنمية والديمقراطية
فاطمة الخطري*
ذكرى‮ ‬أربعة‮ ‬عقود‮ ‬على‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮
علي‮ ‬ناصر‮ ‬محمد
بطاقة معايدة لليمن الموحد
د. عبدالخالق هادي طواف
أخبار
المؤتمر نت - نظمت وزارة الثروة السمكية اليوم فعالية خطابية باليوم الوطني للصمود، وعقدت مؤتمراً صحافياً لاستعراض خسائر القطاع السمكي خلال 8 سنوات من العدوان والحصار

14 مليار دولار خسائر القطاع السمكي جراء العدوان

المؤتمرنت -
14 مليار دولار خسائر القطاع السمكي جراء العدوان
نظمت وزارة الثروة السمكية اليوم فعالية خطابية باليوم الوطني للصمود، وعقدت مؤتمراً صحافياً لاستعراض خسائر القطاع السمكي خلال 8 سنوات من العدوان والحصار.

وفي الفعالية أكد وكيل وزارة الثروة السمكية لقطاع خدمات الإنتاج والتسويق المهندس عبدالغني الولي أهمية إحياء اليوم الوطني للصمود للوقوف على تداعيات العدوان على القطاع السمكي والعاملين فيه.

وأشار إلى أن العدوان استهدف بشكل ممنهج القطاع السمكي الذي يعد أحد أهم القطاعات الاقتصادية في اليمن ويعتمد عليه الكثير من اليمنيين كمورد رئيسي للغذاء، ومصدر دخل لآلاف الأسر.

وأوضح الولي أن خسائر القطاع السمكي بلغت أكثر من 14 مليارا و457 مليونا و700 ألف دولار, نتيجة استهداف الصيادين والبيئة البحرية والبنية التحتية للقطاع السمكي، بالإضافة إلى تدمير القوارب ومعدات الاصطياد وتوقف المشاريع الاستثمارية وخسائر المخزون السمكي نتيجة الصيد غير القانوني، وتراجع الإيرادات والرسوم المستحقة للدولة من عائدات الصيد التقليدي والأنشطة التجارية والخدمية والأعمال المرتبطة بالقطاع.

وبين أن بوارج وطائرات العدوان شنت 80 هجوما مباشرا على الجزر وموانئ الصيد ومراكز الإنزال السمكي في 53 منطقة بحرية، مما أسفر عن استشهاد وإصابة 491 صيادا، وتدمير 476 قارب صيد، والاستيلاء على 173 قاربا من قبل المرتزقة.

ولفت الوكيل إلى المجزرة المروعة التي ارتكبتها دول تحالف العدوان بحق صيادي جزيرة عقبان وجزيرة المشاطة، التي خلفت 250 شهيدا وجريحا، إلى جانب تدمير العديد من قوارب الصيد ومعداتهم.. مشيرا إلى أن الصيادين تعرضوا وما يزالون للهجمات والاعتقالات، والتعذيب والقتل من قبل قوى العدوان والمرتزقة.

وأفاد بأن قوى العدوان والمرتزقة اختطفوا أكثر من ألفي صياد وسيطروا على بعض موانئ الاصطياد، واحتجزوا سفن الصيد ما أدى إلى تفاقم الأزمة الغذائية والاقتصادية في اليمن وتدهور الأوضاع المعيشية للصيادين.

و دعا الجميع إلى توحيد الجهود لدعم هذا القطاع الحيوي وتوحيد الجهود للتخفيف من الأضرار والخسائر التي تعرض لها، وتشجيع الإنتاج والتسويق والاستثمار فيه.

من جانبه أكد وكيل الوزارة لقطاع التخطيط والمشاريع المهندس محمد عباس أهمية إحياء هذه الذكرى بعد ثمان سنوات من الصمود الأسطوري للشعب اليمني الذي ادهش العالم بما حققه من انتصارات على دول العدوان.

وأشار إلى أن صمت المجتمع الدولي إزاء الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان بحق اليمن أرضا وإنسانا يؤكد اختلال المعايير الإنسانية لدى المجتمع الدولي ومنظماته وهيئاته.

واستعرض عباس أبرز ما تعرض له قطاع الثروة السمكية من تدمير وخسائر والذي فاقم معاناة العاملين فيه وقطع أرزاق آلاف الأسر التي تعتمد على مهنة الصيد.. مؤكدا أن الشعب اليمني جسد بصموده وثباته نموذجا تستلهم منه الشعوب الحرة العبرة في مواجهة الأعداء.

وأدان بيان صادر عن الفعالية والمؤتمر الاعتداءات والانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها القطاع السمكي والصيادين.. مؤكدا أن هذه الجرائم تعد شاهدا على فشل المجتمع الدولي في حماية الصيادين اليمنيين.

وأكد حرص الوزارة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الثروة السمكية والأحياء البحرية والمجتمعات الساحلية في المنطقة، بما يسهم في الحفاظ على التنوع البيولوجي والبيئي للمياه البحرية اليمنية وتجنيب هذا القطاع الحيوي أي مخاطر مستقبلية.

وأشاد البيان بما تحقق لليمن من إنجازات على كافة المستويات ومنها إدخال تقنيات بحرية متقدمة للحفاظ على الثروات الطبيعية وتأمين المياه الاقتصادية، وكافة الجزر اليمنية.

ودعا المجتمع الدولي للتحرك لوقف العدوان على اليمن وإنهاء مأساته الإنسانية.. محملا المجتمع الدولي المسؤولية في حماية الصيادين اليمنيين وضمان سلامتهم، وإنهاء الأعمال الإجرامية التي يتعرضون لها كونها انتهاك لحقوق الإنسان والقانون الدولي.

كما دعا البيان أبناء الشعب اليمني إلى توحيد الصفوف لدحر قوى الغزو والاحتلال من المحافظات والجزر والسواحل اليمنية المحتلة.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: مصر تهزم مالاوي بالأربعة وتقترب من التأهل
عربي ودولي: العراق.. القبض على 4 من عناصر داعش
محافظات: إتلاف كوافي ولهايات أطفال في البيضاء
مجتمع مدني: تدشين مشروع دعم المطابخ المجتمعية بصنعاء
اقتصاد: ارتفاع طفيف للأسهم الأوروبية
أخبار: أمطار وضباب وأتربة.. والأرصاد يحذر المواطنين
أخبار: خبير يحذر من 3 أسباب تجعل كتم العطس خطيراً
عربي ودولي: مقتل 4500 مدني في جمهورية دونيتسك
فنون ومنوعات: تدهور الحالة الصحية للفنانة شيرين الطحان
مجتمع مدني: كيف تقلع عن التدخين في رمضان؟
أخبار: 12421 شهيداً وجريحاً في صعدة خلال 8 سنوات
رياضة: الجزائر تبلغ نهائيات أمم إفريقيا 2023
محافظات: ذمار.. افتتاح مخبز خيري في مدينة معبر
أخبار: تفريغ أزيد من 9 آلاف طن غاز منزلي بالحديدة
علوم وتقنية: ماذا تفعل القيلولة بالذاكرة والذهن؟
اقتصاد: بورصة الكويت تغلق على انخفاض
اقتصاد: تراجع أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم
عربي ودولي: 6 قتلى بإطلاق نار في مدرسة أمريكية
عربي ودولي: مقتل 6 مدنيين بهجوم انتحاري في كابول
أخبار: 13 مليار دولار خسائر قطاع النقل جراء العدوان
أخبار: المرتضى يكشف موعد تنفيذ صفقة تبادل الأسرى
أخبار: الحمادي يهنئ رئيس المؤتمر بشهر رمضان
أخبار: 36 خرقاً جديداً لقوى العدوان في الحديدة
علوم وتقنية: 5 أطعمة لا تكسر بها صيامك في وجبة الإفطار
أخبار: استحقاقات‮ ‬الصمود‮ ‬والانتصار
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023