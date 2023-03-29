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المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار رعدية متفاوتة بين الغزيرة والخفيفة على عدة محافظات، داعياً إلى الابتعاد عن مجاري السيول وبطون الأودية والاحتماء من العواصف الرعدية خلال الـ 24 ساعة القادمة

الأرصاد يدعو إلى الابتعاد عن مجاري السيول والأودية

المؤتمرنت -
الأرصاد يدعو إلى الابتعاد عن مجاري السيول والأودية
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار رعدية متفاوتة بين الغزيرة والخفيفة على عدة محافظات، داعياً إلى الابتعاد عن مجاري السيول وبطون الأودية والاحتماء من العواصف الرعدية خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع هطول أمطار رعدية غزيرة على محافظات ذمار، ريمة وصنعاء، وأمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية على أجزاء من مرتفعات محافظات عمران، تعز، إب، الضالع، لحج، أبين، البيضاء، شبوة، هضبة ووادي حضرموت.

وقد تهطل أمطار متفرقة على محافظات حجة، المحويت وصعدة مع تشكل الضباب أثناء الليل والصباح الباكر على أجزاء من تلك المرتفعات.

ومن المتوقع أيضاً هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية على أجزاء من سواحل محافظات عدن، أبين، حضرموت والمهرة والمناطق الداخلية المحاذية لتلك السواحل.

وأشار المركز إلى احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من صحارى محافظات الجوف، مأرب، شبوة، حضرموت والمهرة.

وأوضح أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي: تعز : 17.7 ملم، إب : 8، صرفيت : 2.7، ذمار : 2، عدن : 0.5، السدة: 0.3ملم.

كما هطلت أمطار رعدية غزيرة متفرقة على أجزاء من محافظات حضرموت، المهرة وشبوة كانت أغلبها خارج محطات الرصد.

ودعا المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها إلى الابتعاد عن مجاري السيول وبطون الأودية والاحتماء من العواصف الرعدية حفاظا على سلامة أرواحهم وممتلكاتهم.

وحذر سائقي المركبات في المنحدرات الجبلية من الانخفاض في مدى الرؤية الأفقية أثناء هطول الأمطار وتشكل السحب المنخفضة والضباب.








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