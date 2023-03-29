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المؤتمر نت - كشفت الهيئة العامة للأوقاف، عن حجم الدمار الذي تعرضت له الأوقاف وخاصة المساجد والمعالم والمقامات التي استهدفها العدوان الأمريكي السعودي خلال 8 سنوات والتي بلغت الخسائر الناجمة عنه 30 مليار ريال

العدوان دمر 1264 مسجداً و50 مقاماً خلال 8 سنوات

المؤتمرنت -
العدوان دمر 1264 مسجداً و50 مقاماً خلال 8 سنوات
كشفت الهيئة العامة للأوقاف، عن حجم الدمار الذي تعرضت له الأوقاف وخاصة المساجد والمعالم والمقامات التي استهدفها العدوان الأمريكي السعودي خلال 8 سنوات والتي بلغت الخسائر الناجمة عنه 30 مليار ريال.

وأكد وكيل الهيئة لقطاع المساجد والمبرات الدكتور عبدالله القدمي في مؤتمر صحفي عقدته الهيئة اليوم، أهمية المؤتمر لاطلاع الرأي العام عن حجم الأضرار والخسائر التي تعرضت لها الأوقاف بسبب العدوان.

وأشار إلى أن الخسائر بلغت 30 مليار ريال والتي لحقت بالمساجد والمعالم والمقامات التاريخية بشكل عام.

وأكد أن عدد المساجد التي استهدفها العدوان في 19 محافظة بلغت ألفا و264 مسجدا، إضافة إلى 50 مقاما وضريحا في سبع محافظات.

وأوضحت الهيئة في بيان صادر عنها أن محافظة صعدة تصدرت المحافظات من حيث عدد المساجد المستهدفة والتي بلغت 303 مساجد، تلتها أمانة العاصمة بعدد 230 مسجدا، ومحافظة تعز 112 مسجدا، والحديدة 88 مسجدا، وذمار 80 مسجدا، ومحافظة حجة 78 مسجدا، وإب 76 مسجدا.

وأشارت إلى أن العدوان دمر 23 مقاما وضريحا بمحافظة تعز و13 في محافظة حضرموت وخمسة في محافظة لحج وأربعة في الحديدة.

وذكر البيان أن الحصار وما خلفه من أوضاع اقتصادية صعبة أثر على كافة فئات المجتمع وعلى مبادرة المنتفعين بأعيان الوقف من تسديد ما عليهم من إيجارات متراكمة لصالح الأوقاف بالإضافة إلي زيادة الفقر والحاجة لدى كثير من فئات الشعب، الأمر الذي استدعى من الهيئة بذل المزيد من الجهود للمساهمة في سد جزء من هذا الاحتياج.

وأكد أن توقف موازنة كثير من الجهات التعليمية والصحية جعل الهيئة تتحمل جزءا من احتياجات تلك الجهات وهذا مثل عبئا إضافيا على الأوقاف.








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