المؤتمرنت -

مجيديع يعزي إسماعيل أبو دنيا بوفاة والدته

بعث الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية الشيخ عبدالله أحمد مجيديع، برقية عزاء ومواساة إلى المهندس إسماعيل علي أبو دنيا عضو اللجنة الدائمة، في وفاة والدته الفاضلة.



وعبر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص العزاء وعظيم المواساة للقيادي المؤتمري إسماعيل أبو دنيا وجميع أفراد الأسرة في هذا المصاب.. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.



“إنا لله وإنآ إليه راجعون”..