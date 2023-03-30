المؤتمرنت -

أمطار غزيرة في هذه المناطق وتحذير من السيول

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول مزيد من الأمطار الرعدية متفاوتة الشدة على عدة محافظات، محذراً من انخفاض مدى الرؤية الأفقية في المنحدرات الجبلية خلال الـ24 ساعة القادمة.



وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع هطول مزيد من الأمطار المتفاوتة الشدة والتي قد تصحبها العواصف الرعدية أحياناً في فترة ما بعد ظهر اليوم وذلك على مناطق مختلفة من محافظات شبوة، مأرب، البيضاء، الضالع، تعز، إب، ذمار، صنعاء، ريمة، المحويت، أبين، وحضرموت.



وأشار إلى احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من سواحل محافظة الحديدة.



وأفاد المركز بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي بلغت في إب 25 ملم، تعز- المطار : 17.1، ذمار : 16.0، تعز- الحوبان : 7.5، السدة-إب : 4.0، صنعاء : 3.2، عتق- المطار : 0.8ملم.



كما هطلت أمطار رعدية غزيرة على أجزاء من مناطق المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية .



وحذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية، والسائقين في المنحدرات الجبلية من الانخفاض في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار وتشكل الضباب أو الشابورة المائية.