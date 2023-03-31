المؤتمرنت -

ارتفاع عدد النازحين في اليمن إلى 6.4 ملايين

كشف المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي عن ارتفاع عدد النازحين حتى مارس 2023م إلى 6.4 ملايين نازح، في 15 محافظة جراء العدوان المستمر على اليمن منذ 8 سنوات.



وأوضح المجلس في تقرير له اليوم، أن معظم النازحين نزحوا عدة مرات، في ظل احتياج قرابة 21.6 مليون شخ ص، للمساعدات الإنسانية وخدمات الحماية.



وأشار المجلس إلى الإحصائية شملت النازحين من خارج التجمعات، ومراكز الإيواء البالغ عددهم خمسة ملايين و181 ألفاً و278 نازحاً، فيما بلغ عدد النازحين في داخل المخيمات العشوائية مليوناً و239 ألفاً و581 نازحاً.



وذكر التقرير المصادر عن مركز المعلومات بالمجلس أن من ضمن النازحين ثلاثة ملايين و219 ألفاً و72 نازحاً من الذكور وثلاثة ملايين و201 ألف و787 من الإناث، إضافة إلى 999 ألفاً و895 نازحاً من الأطفال تحت سن الخامسة.



وبين التقرير أن عدد النازحين من كبار السن بلغ 590 ألفاً و244 نازحاً، فيما وصل إجمالي عدد الأسر النازحة إلى 930 ألفاً و453 أسرة.



وأكد مجلس الشؤون الإنسانية، أن كثيراً من النازحين يعيشون في مخيمات عشوائية ومناطق معرضة للفيضانات منذ أعوام، في ظل ظروف قاسية ونقص للمياه والرعاية الصحية وخدمات الصرف الصحي، إضافة إلى قرابة مليون و300 نازح لا يحصلون على مساعدات إنسانية.