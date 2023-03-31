المؤتمرنت -

رغم عراقيل الاحتلال.. ربع مليون فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

أدى نحو 250 ألف مصل، صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان هذا العام في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم تضييقات العدو الصهيوني على أبواب المسجد، وجميع المداخل.



وبحسب وكالة "شهاب" الفلسطينية للأنباء، توافد منذ ساعات الفجر الفلسطينيون من الضفة الغربية إلى الحواجز العسكرية في محيط مدينة القدس لدخول المدينة وأداء صلاة الجمعة، في حين مُنع الكثير منهم من الدخول.



وفرضت سلطات العدو الصهيوني قيودا على وصول آلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى القدس المحتلة، لأداء صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان".



وشهد حاجز قلنديا شمال شرق القدس المحتلة ازدحامًا على بوابات الدخول من بلدات الضفة الشمالية تجاه القدس.



وكان الآلاف من المصلين قد أدوا صلاة الفجر في رحاب المسجد الأقصى، رغم المنع والتضييق.

