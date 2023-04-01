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أخبار
المؤتمر نت - دشنت وزارة الصناعة والتجارة ومكاتبها بأمانة العاصمة والمحافظات، اليوم حملات الضبط الميدانية الرقابية على تنفيذ القائمة السعرية الرمضانية التي تضمنت تخفيضاً في أسعار العديد من السلع الغذائية الأساسية

تدشين الحملات الرقابية على القائمة السعرية الجديدة

المؤتمرنت -
تدشين الحملات الرقابية على القائمة السعرية الجديدة
دشنت وزارة الصناعة والتجارة ومكاتبها بأمانة العاصمة والمحافظات، اليوم حملات الضبط الميدانية الرقابية على تنفيذ القائمة السعرية الرمضانية التي تضمنت تخفيضاً في أسعار العديد من السلع الغذائية الأساسية.

وفي التدشين أكد وكيل وزارة الصناعة لقطاع التجارة الداخلية محمد قطران، أن الحملات تترجم خطط الوزارة وتوجيهات قيادة وزارة الصناعة والتجارة في ضبط الأسعار.

وأشار إلى أن النزول الميداني اليوم، يأتي تدشيناً للمرحلة الثانية من مرحلة الضبط والرقابة على الوضع السعري والتمويني في الأسواق.

ولفت إلى أن حملات الضبط التي تستهدف مختلف المحافظات، جاءت بعد الانتهاء من مرحلة التوعية ونشر ملصقات القائمة السعرية.. مبيناً أن عملية ضبط المخالفات تتدرج بالإشعارات ويليها الغرامات المالية ثم الإغلاق في حال لم يتم الاستجابة للإنذارات السابقة.

وعبر الوكيل قطران عن ارتياحه لمستوى الاستجابة الإيجابية من قبل الشركات والتجار والالتزام بالقائمة السعرية.. مقدراً جهود اللجان الميدانية التي تنفذ الحملة في أمانة العاصمة والمحافظات.

كما أكد أن عملية النزول الميداني ستستمر طوال أيام شهر رمضان.. لافتاً إلى أهمية الرقابة المجتمعية وتعاون المواطنين مع جهود الوزارة بالإبلاغ عن أي مخالفات على الرقم المجاني 174.

من جهته أشار مدير مكتب التجارة والصناعة في أمانة العاصمة ماجد السادة، إلى أن الفرق الميدانية التابعة للمكتب وفروعه في المديريات تواصل الجهود اليومية للرقابة على الأسواق وبما يجعل المواطن يلمس الأثر للقائمة السعرية المخفضة.

وأفاد بأن الجهود التي تبذلها وزارة الصناعة ومكاتبها تهدف لخدمة المواطن والتخفيف من معاناته وحمايته من أي نوع من الاستغلال والتلاعب.








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