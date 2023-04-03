المؤتمرنت -

5 خطوات للشعور بالنشاط طوال شهر رمضان

خلال شهر رمضان، يمكن أن يؤدي نقص الطعام والماء خلال النهار إلى شعور البعض بالتعب والركود. وبينما يتم تقليل ساعات العمل والدراسة، فربما يكون من الصعب الحفاظ على النشاط والتركيز طوال اليوم. وبحسب ما ورد في تقرير أعدته تمار أبو عيش ونشره موقع العربية.نت إنجليزي فإن هناك بعض النصائح للوقاية من التعب أثناء الصيام:



1. تناول قدر كاف من الماء

ينصح الخبراء بتناول ما لا يقل عن عدد 8-10 أكواب من الماء يومياً خلال ساعات عدم الصيام للوقاية من الإصابة بالجفاف. يمكن أيضًا شرب الماء المليء بالفواكه والعصير الطازج وماء جوز الهند وشاي الأعشاب.



2. تجنب الكافيين

اعتاد البعض الاستمتاع بشرب الشاي أو القهوة في الصباح ومن ثم يقومون بتعويض رغبتهم الشديدة في تناول الكافيين بتناوله بعد الإفطار. إن تناول الكثير من الكافيين يمكن أن يسبب الجفاف، لذا من الأفضل الحد من كمية القهوة أو الشاي أو المشروبات الغازية التي يتم تناولها بعد الإفطار.



3. أخذ قيلولة متكررة

يؤثر النوم بشكل كبير على مستويات الطاقة. خلال شهر رمضان، عندما تتم معظم الأنشطة بعد غروب الشمس، فمن الضروري للغاية ضمان الحصول على قسط كافٍ من الراحة. يمكن أن يساعد أخذ قيلولة قصيرة لمدة 15 أو 30 دقيقة أثناء النهار على إعادة شحن مستويات الطاقة.



4. تناول وجبة إفطار صحية

يمكن أن يساعد تناول الأطعمة الصحية مثل التمر والفواكه والخضروات على الحفاظ على مستويات الطاقة. كما ينبغي تجنب تناول الأطعمة المقلية والسكرية أثناء الإفطار لأنها يمكن أن تؤدي إلى شعور بالخمول. يجب تناول وجبة متوازنة من البروتين والخضروات والكربوهيدرات للحصول على شعور بالرضا والتغذية الجيدة.



5. تجنب النشاط البدني المفرط

يمكن أن يؤدي النشاط البدني الشاق أثناء الصيام إلى الشعور بالإرهاق بمجرد الإفطار. يُفضل محاولة القيام بتمارين منخفضة الشدة مثل المشي أو اليوغا.*وكالات

