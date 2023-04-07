المؤتمرنت -

غارات إسرائيلية مكثفة على قطاع غزة

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، غارات مكثفة على عدداً من مواقع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.



واستهدفت طائرات الاحتلال موقعاً للمقاومة الفلسطينية جنوبي مدينة غزة، كما استهدفت مرصداً للمقاومة شرقي المدينة. وقصفت طائرات الاحتلال مواقع "تونس" و"صلاح الدين"، كما استهدفت أرضاً زراعية في حي الزيتون جنوبي شرق غزة، فيما قصفت موقعاً للمقاومة في مدينة بيت حانون شمالي القطاع.



وحمّلت حركة حماس في بيان لها، قوات الاحتلال مسؤولية عدوانه على القدس وغزّة، ودعت الحركة "قوى شعبنا وفصائله إلى الوحدة في مواجهةٍ مفتوحة مع الاحتلال دفاعاً عن قدسنا وأقصانا".



وأكدت أن هذا العدوان الغاشم على غزة، واستمرار انتهاكات الاحتلال ضد القدس والأقصى، لن يحقق للاحتلال أمناً، ولن يصنع له نصراً ولا حقاً في أرضنا وقدسنا وأقصانا الذي دونه المهج والأرواح".



وقالت وسائل إعلام فلسطينية مختلفة، إنّ المقاومة الفلسطينية أطلقت صواريخ مضادة للطائرات جنوبي قطاع غزة، رداً على الغارات الإسرائيلية على القطاع.



وأعلنت وسائل إعلام "إسرائيلية" بدء الغارات على قطاع غزة، ونقلت أنّ جيش الاحتلال يشن سلسلة غارات على أهداف للمقاومة الفلسطينية في القطاع.



كما نشرت وسائل الإعلام "الإسرائيلية" أنباءً تفيد بأنّ صافرات الإنذار دوّت في مستوطنات غلاف قطاع غزة.



ويأتي هذا العدوان على القطاع في ظل التصعيد الأمني عند الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، بعد إطلاق عشرات الصواريخ من الأراضي اللبنانيةفي اتجاه الجليل الأعلى المحتل، ومع تجدد اقتحامات جنود الاحتلال والمستوطنين لباحات المسجد الأقصى.وكالات