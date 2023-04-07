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أخبار
المؤتمر نت - يمكن القول إن العلاقة بين علم النفس وضغوط المال معروفة جيدا، ولكن هل فكرت يوما في مدى تأثير القلق بشأن أموالك على صحتك الجسدية؟

كيف تؤثر ضغوط المال على صحتكم؟

المؤتمرنت -
كيف تؤثر ضغوط المال على صحتكم؟
يمكن القول إن العلاقة بين علم النفس وضغوط المال معروفة جيدا، ولكن هل فكرت يوما في مدى تأثير القلق بشأن أموالك على صحتك الجسدية؟.

لماذا تؤثر الضغوط المالية على صحتك؟
قد تشعر أحيانا بالقلق وكأن كل شيء بات محشورا في رأسك، ولكن يمكن أن يظهر التوتر جسديا بعدة طرق.

ويقول الدكتور زوي جوتس، استشاري علم النفس الإكلينيكي في مركز لندن للنوم: "إنه يؤثر على كل نظام، بدءا من ضربات القلب وحتى التنفس وأدمغتنا".

وفي حين أن القليل من التوتر يمكن أن يكون شيئا جيدا لأنه يحفزنا على اتخاذ الإجراءات ويحافظ على سلامتنا، إلا أنه قد يكون ضارا على المدى الطويل.

ويتابع جوتس: "ينتج عن الإجهاد العالي الاستجابة للقتال أو الهروب، ما يؤدي إلى زيادة مستويات الكورتيزول والأدرينالين. وهذه الهرمونات لديها القدرة على قمع الجهاز الهضمي والجهاز المناعي والتناسلي وتزعج النوم بشكل كبير".

- العلامات والأعراض
تكون بعض العلامات التي تشير إلى أن ضغوط المال تؤثر على صحتك أكثر وضوحا من غيرها.

ويقول سيمون كومبس، المعالج المسجل في BACP، ومؤسس ومدير Working Minds: "تشمل المؤشرات الرئيسية قلة النوم والتهيج وانخفاض الطاقة والبكاء"، وفقاً لروسيا اليوم.

كما أن بعض الناس يفتقدون للشهية ولا يشربون كمية كافية من الماء.

ويقول جوتس إن المشكلات الأخرى التي يمكن أن تحدث أو تتفاقم تشمل: "الصداع النصفي وآلام الظهر والعضلات ومشاكل الجهاز الهضمي والجهاز الهضمي والأرق وارتفاع ضغط الدم وعدم انتظام ضربات القلب".

- اختيارات غير صحية
بالإضافة إلى الأعراض غير المرغوب فيها، يمكن أن يؤدي التوتر إلى الانخراط في سلوكيات غير صحية.

ويقول جوتس: "على سبيل المثال، الإفراط في تناول الطعام وتعاطي الكحول والمخدرات، بالإضافة إلى السلوكيات المستقرة مثل مشاهدة التلفزيون والألعاب. ويمكن أن تؤدي هذه السلوكيات إلى تدهور صحة الشخص وموارده المالية".

كما أن تناول الوجبات السريعة مقابل جرعة الدوبامين أو المزيد من القهوة لمواجهة الليالي التي لا تنام فيها، مع عدم وجود طاقة كافية لممارسة الرياضة، يمكن أن يخلق حلقة مفرغة.

ويحذر كومبس من أن "النظام الغذائي السيئ يؤدي إلى الخمول البدني ويخلق ظروفا نفسية معاكسة نتيجة لذلك، مثل القلق والاكتئاب. والمشكلات الجسدية مثل السمنة والسكري وأمراض القلب تزيد جميعها من المخاطر نتيجة سوء التغذية وقلة التمارين الرياضية وسوء الصحة العقلية".

- إدارة الإجهاد
لإعادة صحتك إلى المسار الصحيح، يقول خبراؤنا إنها حالة تتعلق بمعالجة أعراض التوتر، بالإضافة إلى السبب، مع كون الوعي هو الخطوة الأولى.

ويقول جوتس: "من الضروري الانتباه إلى جسدك وملاحظة متى تشعر بتأثير التوتر. على سبيل المثال، هل تجد صعوبة في التهدئة؟ هل تشعر بالتوتر الشديد في التحدث إلى الآخرين؟ هل نومك مضطرب؟".

ويمكن أن تكون التمارين فعالة للغاية في التخلص من التوتر - ولا يجب أن تكون شاقة.

ويقول كومبس: "إن وجود السيروتونين بشكل طبيعي يتيح لنا وضوح الفكر، والمزيد من الطاقة والدافع لمواجهة تحديات الحياة. المشي البسيط في الهواء النقي يسمح للعقل بإبطاء طنينه المستمر ويوفر إطلاقا خفيفا للإندورفين، لتقليل القلق وتشجيع العمل".

ويعد تناول نظام غذائي متوازن أمرا مهما أيضا، وكذلك طلب المساعدة إذا كنت في حاجة إليها: "إذا كنت قلقا بشأن صحتك الجسدية أو العقلية، يجب عليك الاتصال بطبيبك العام".

ويضيف جوتس: "قد تحتاج إلى الحصول على المزيد من المساعدة المهنية من المعالج".

- السيطرة على أموالك
قد يكون من المغري دفن رأسك في الرمال عندما يتعلق الأمر بالمشاكل المالية.

ويقول كومبس: "يمكن أن يكون اتخاذ الإجراءات بدلا من المماطلة أمرا قويا بشكل لا يصدق، على الرغم من أنه قد يكون مخيفا في البداية. وسواء كنت في العمل أو غير ذلك، من الضروري للغاية التصرف".

واتخذ خطوات عملية للبقاء على رأس أموالك، كما يقول جوتس: "على سبيل المثال، إنشاء ميزانية واقعية وتحديد المجالات التي يمكن تقليل الإنفاق فيها".

- اطلب الدعم
يقول كومبس: "ذكر نفسك، بغض النظر عن منصبك، أنك لست وحيدا أبدا إذا كنت على دراية بمن سيساعدك".

ويقول جوتس: "قد تحتاج إلى نصيحة من مستشار مالي، أو قد ترغب في التواصل مع صديق أو أحد أفراد العائلة للتحدث إليه. تأكد من أنهم يتفهمون مسألة عدم زيادة ضغوط الإنفاق عليك".








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