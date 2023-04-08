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المؤتمر نت - رئيسة هذه الدولة تحلق على متن طائرة حربية

رئيسة هذه الدولة تحلق على متن طائرة حربية

المؤتمرنت -
رئيسة هذه الدولة تحلق على متن طائرة حربية
حلقت رئيسة الهند دروبادي مورمو اليوم السبت على متن طائرة مقاتلة من طراز Su-30 MKI من قاعدة تيزبور الجوية في ولاية آسام ولمدة 30 دقيقة تقريبا .

ونقلت وكالة نوفوستي الروسية عن الرئاسة الهندية في بيان قولها: "رئيسة الدولة التي تعتبر كذلك القائد الأعلى للقوات المسلحة الهندية، طارت على متن مقاتلة، وشاهدت من السماء مجرى نهر براهمابوترا ووادي تيزبور المطل على جبال الهيمالايا، قبل أن تعود إلى قاعدة سلاح الجو".
الرئيسة مورمو هي ثالث رئيس للهند وثاني رئيس امرأة، تقوم بهذه الرحلة. وقاد المقاتلة خلال التحليق قائد السرب رقم 106 نافين كومار.

من جانبها كتبت الرئيسة مورمو: "لقد كانت تجربة مبهجة بالنسبة لي أن أطير على متن الطائرة المقاتلة سو-30 م ك ي الفائقة القوة التابعة لسلاح الجو الهندي. يثير الفخر والسرور أن القدرات الدفاعية الهندية قد توسعت بشكل كبير لتغطي جميع الحدود البرية والجوية والبحرية. أهنئ القوات الجوية الهندية وفريق قاعدة تيزبور الجوية بأكمله على تنظيم هذه الطلعة".

ويشار إلى أنه يتم تصنيع مقاتلات "سو-30 م ك ي" في الهند بموجب ترخيص روسي بواسطة شركة Hindustan Aeronautics Limited. ويمتلك سلاح الجو الهندي حوالي 270 مقاتلة من هذا الطراز، بما في ذلك تلك التي تم تسليمها من روسيا.*وكالات








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