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أخبار
المؤتمر نت - بشرى سارة من صنعاء.. انفراج أزمة الغاز المنزلي

بشرى سارة من صنعاء.. انفراج أزمة الغاز المنزلي

المؤتمرنت -
بشرى سارة من صنعاء.. انفراج أزمة الغاز المنزلي
أكدت الشركة اليمنية للغاز أن سفينة الغاز أيكو فروست والمحملة بكمية ستة آلاف و602 طن متري غاز بدأت تفريغ حمولتها في ميناء الحديدة.

وأوضح الناطق الرسمي للشركة علي معصار، أن هناك سفينتي غاز أحدهما محملة بـ11 ألفاً و195 طناً مترياً والأخرى محملة بخمسة آلاف و648 طناً مترياً، يتم عملية استكمال تفريغ حمولتهما في ميناء الحديدة.

وأكد أنه بوصول سفن الغاز سيكون الوضع التمويني لمادة الغاز مستقراً وأن هذه الكميات، ستمكن الشركة من الحصول على احتياطي من الغاز المخزون لمواجهة احتياجات المواطنين في محافظات الجمهورية، وهذا الاحتياطي يُعد الأكبر منذ تأسيس الشركة حيث لم يتم تخزين مثل هذه الكميات.

وحول آلية بيع وتوزيع مادة الغاز للمواطنين، أفاد معصار أن الشركة توزع مادة الغاز للمواطنين عبر عدة برامج تشمل التوزيع عبر العقال والوكلاء وكذا البيع عبر محطات السيارات، إلى جانب البيع المباشر للمواطنين.

وأشار إلى أنه في إطار آلية البيع المباشر للمواطنين، دشنت قيادة الشركة ممثلة بنائب المدير التنفيذي المهندس الشريف عبود علي مهدي، البيع المباشر لأسطوانات الغاز للمواطنين بـ 5500 ريال، من الكميات التي كانت متوفرة، مما تم ضبطه في السوق السوداء، حيث تم إنزالها مباشرة للمواطنين بهذا السعر وتم استهداف بعض الأحياء لتغطية احتياجات الأسر الفقيرة من الغاز الذي تم ضبطه.

وقال "ما تم فهمه من قبل المواطنين أو وسائل الإعلام أن التسعيرة هي 5500 ريال لأسطوانة الغاز كان فهماً خاطئاً، ما يجب أن يعلم الجميع أن الغاز الذي يصلنا من مأرب ويتم بيعه عبر العقال يصل للمواطن بسعر 5900 ريال وهذا الغاز تجاري".

وأضاف" هناك غاز شركة وما يتم ايصاله عبر محطات الشركة أو محطات تم تخصيصها من قبل الإدارة في صافر بسعر 4900 ريال يتم توزيعه في مديريات صنعاء القديمة والصافية والتحرير ومناطق في مديرية بني الحارث وبعض المحافظات".

ودعا ناطق شركة الغاز، المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الشائعات بخصوص أزمة في مادة الغاز .. مؤكداً أن هناك كميات كبيرة من الغاز لدى الشركة خاصة مع وصول سفن الغاز المستورد إلى ميناء الحديدة.

وبخصوص ارتفاع سعر الغاز في محطات السيارات، أكد معصار بأن الغاز المستورد كلفته عالية نظراً لارتفاع البورصة العالمية، حيث يرتبط السعر بالبورصة العالمية إذا كانت مرتفعة، سيكون الغاز المستورد مرتفعاً.

ولفت إلى أنه تم استيراد شحنات من الغاز وفقاً لتوجيهات قيادة الشركة بإدخال كميات غاز مستورد إلى ميناء الحديدة لتغطية احتياجات المواطنين من هذه المادة .. معبراً عن تفاؤله بانخفاض سعر الغاز المستورد خلال الأشهر القادمة في حال انخفضت البورصة العالمية.








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