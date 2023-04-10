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المؤتمر نت - بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام، الدكتور قاسم لبوزه، برقية عزاء ومواساة بوفاة القيادي المؤتمري

لبوزه يعزي بوفاة القيادي المؤتمري الدبيلي

المؤتمرنت -
لبوزه يعزي بوفاة القيادي المؤتمري الدبيلي
بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام، الدكتور قاسم لبوزه، برقية عزاء ومواساة بوفاة القيادي المؤتمري بمحافظة الضالع، ناجي ناصر الدبيلي، الذي وافاه الأجل يوم الاحد 9 ابريل 2023، في احد مستشفيات العاصمة صنعاء، وذلك إثر مرض مفاجئ الم به، وبعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

وأشار نائب رئيس المؤتمر الى عدد من مناقب الفقيد كواحد من قيادات المؤتمر النشطة، والتي ساهمت بفعالية منذ تأسيس المؤتمر في مختلف الأنشطة والاستحقاقات الانتخابية، منوها كذلك الى حضور الفقيد الاجتماعي وجهوده في الإصلاح بين الناس وما حظي به من تقدير ومحبة في الأوساط الاجتماعية.

وفي برقية العزاء التي بعثها الى نجل الفقيد/ حسن ناجي الدبيلي، وإخوانه، وكافة آل الدبيلي في الرياشية مديرية دمت بمحافظة الضالع، عبّر الدكتور قاسم لبوزه، باسمه ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر وانصار المؤتمر الشعبي العام، عن أحر التعازي وعظيم المواساة بهذا المصاب الجلل.

سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
"إنا لله وإنآ إليه راجعون".








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