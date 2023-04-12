المؤتمرنت -

إتلاف 16 طناً من المواد الغذائية في صنعاء

أتلف مكتب الصناعة والتجارة في محافظة صنعاء، أمس، أكثر من 16 من المواد الغذائية منتهية الصلاحية والتالفة.



وأوضح مدير مكتب الصناعة في الأمانة ماجد السادة، أن الإتلاف تم وفقًا للإجراءات القانونية، ومشاركة نيابة الصناعة والتجارة.



وأشار إلى أن المواد التي تم إتلافها عبارة عن عصائر متنوعة الأحجام والعبوات إضافة إلى الألبان "زبادي".



إلى ذلك ضبطت لجان الرقابة الميدانية لمكتب الصناعة خلال الأسبوع الثاني من المرحلة الثانية من قائمة السقوف العليا لأسعار السلع الغذائية " إصدار رمضان 1444 هجرية" 125 مخالفة تموينية.



وأوضح تقرير صادر عن المكتب أن إجمالي القوائم السعرية 1871 قائمة، وأن المستهدفين الذين تم التعقيب عليهم في 10 مديريات بلغوا 728 محلاً تجارياً، وبلغ إجمالي الملتزمين 268 محلاً.



وأشار التقرير إلى أنه تم ضبط 125 مخالفة وعمل 106 محاضر، وتوزيع 254 تعميماً، لافتا إلى أنه تم البت في 40 مخالفة، وإحالة مخالفتين للنيابة فيما باقي المخالفات قيد الإجراءات، بإجمالي غرامات 847 ألف ريال.



وأكد نائب مدير مكتب الصناعة عزيز الخولاني أنه سيتم اتخاذ الإجراءات تجاه أي مخالفات للقائمة السعرية وضبط المخالفين.



ودعا المواطنين إلى المشاركة في الرقابة على الأسعار والسلع الغذائية، والإبلاغ عن أي مخالفات عبر الرقم المجاني "174"، بما يكفل حماية المستهلك وردع المتلاعبين خاصة خلال شهر رمضان.