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المؤتمر نت - صرح مصدر مسؤول بالمؤتمر الشعبي العام بأنه تم إحاطة وإطلاع قيادة المؤتمر الشعبي العام بآخر المعلومات حول ما تم التوصل إليه من تفاهمات بناءاً على الوساطة العمانية

المؤتمر يبارك نتائج التفاهمات البناءة للوساطة العُمانية

المؤتمرنت -
المؤتمر يبارك نتائج التفاهمات البناءة للوساطة العُمانية
صرح مصدر مسؤول بالمؤتمر الشعبي العام بأنه تم إحاطة وإطلاع قيادة المؤتمر الشعبي العام بآخر المعلومات حول ما تم التوصل إليه من تفاهمات بناءاً على الوساطة العمانية.

وأكد المصدر مباركة المؤتمر الشعبي العام لما تم التوصل إليه من تفاهمات ونتائج بناءة، معبراً عن أمله في حل كل الخلافات حول القضايا التي لم يتم التوصل إلى حل بشأنها في أقرب فرصة ممكنة.

وجدد المصدر مباركة المؤتمر الشعبي العام عملية تبادل الأسرى والتي ستبدأ غداً الجمعة وفقاً لما تم الاتفاق عليه خلال الفترة الماضية برعاية أممية، معبراً عن أمله بأن يتم إطلاق بقية الأسرى بشكل كامل وفقاً لمبدأ الكل مقابل الكل.

وأكد المصدر أن المؤتمر يبارك ويؤيد كل الخطوات والجهود التي من شأنها الإسهام في بناء الثقة وتوفير الأرضية الملائمة التي تؤدي إلى إيقاف العدوان وإنهاء الحصار عن اليمن بشكل كامل وجبر الضرر لجميع من تضرر من الحرب، وتهيئة الظروف لإجراء مشاورات بين كل القوى اليمنية.








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