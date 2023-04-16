المؤتمرنت -

إغلاق موسم اصطياد الجمبري في البحر الأحمر

أعلنت وزارة الثروة السمكية عن إغلاق موسم اصطياد الجمبري الساحلي في منطقة البحر الأحمر من مياه اليمن الإقليمية ابتداءً من ٢٤ رمضان 1444هـ الموافق ١٥ أبريل ٢٠٢٣م وحتى إشعار آخر.



وأهابت الوزارة في قرار أصدرته اليوم، بكل من يزاولون مهنة صيد الجمبري في منطقة البحر الأحمر من المياه اليمنية رفع معدات اصطياد الجمبري.. محذرة من ممارسة أي نشاط لصيد الجمبري خلال فترة إغلاق الموسم.



ودعت الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر إلى حصر الجمبري الساحلي والكميات المخزنة في الثلاجات لدى المصدرين والرفع بالنتائج إلى الوزارة.



ولفتت الوزارة إلى أنه سيتم مصادرة أي كميات طازجة أو مجمدة من الجمبري خلال (فترة الحظر) من قبل الفريق المكلف بالنزول الميداني.. داعية جميع التجار وبائعي الأسماك والأحياء البحرية إلى الالتزام بالقرار وعدم مخالفته.



وأشارت إلى أنها ستتخذ العقوبات القانونية في حق من يثبت مخالفته لأحكام هذا القرار طبقا لقانون تنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها ولائحته التنفيذية، ولما من شأنه حماية الجمبري من الاستنزاف.