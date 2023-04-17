المؤتمرنت -

إتلاف 20 طناً مواد غذائية في صنعاء

أتلف مكتب الصناعة والتجارة في محافظة صنعاء، 20 طناً و200 كيلو جرام، من المواد الغذائية المتنوعة، منتهية الصلاحية والتالفة.



وأوضح مدير مكتب الصناعة بالمحافظة فهد الغرباني، أن الإتلاف تم في مقلب الازقين وفقًا للإجراءات القانونية، ومشاركة نيابة الصناعة والتجارة.



إلى ذلك ضبطت لجان الرقابة الميدانية لمكتب الصناعة خلال الأسبوع الثالث من المرحلة الثانية من قائمة السقوف العليا لأسعار السلع الغذائية " إصدار رمضان 1444 هجرية" 125 مخالفة تموينية.



وأوضح تقرير صادر عن المكتب أن المستهدفين الذين تم التعقيب عليهم في 10 مديريات بلغوا 626 محلاً تجارياً، وبلغ إجمالي الملتزمين 369 محلاً.



وأشار التقرير إلى أنه تم ضبط 100 مخالفة وعمل 86 محضرا، وتوزيع 171 تعميماً، لافتا إلى أنه تم البت في 59 مخالفة، وإغلاق 17 محلاً وإحالة أربع مخالفات للنيابة فيما باقي المخالفات قيد الإجراءات.



وأكد نائب مدير مكتب الصناعة عزيز الخولاني أن اللجان الرئيسية تواصل العمل الميداني في مديريات الطوق لضبط المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية وفقا للقانون حيال المخالفين.