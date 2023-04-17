الإثنين, 17-أبريل-2023 الساعة: 08:44 م - آخر تحديث: 08:10 م (10: 05) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوهج‮ ‬السبتمبري‮ ‬الأكتوبري‮ ‬العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
صنعاء أحق من واشنطن في موضوع التعويضات للضحايا
يحيى علي نوري
تأملات يمانية مع دخول العام التاسع للعُدوان على الجمهورية اليمنية
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
استحقاقات‮ ‬الصمود‮ ‬والانتصار
غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي محسن‮ ❊‬
وطنية أبو راس لا تحتاج شهادة (بياعي) الإحداثيات!!
علي البعداني
غياب الأحزاب وصمود المؤتمر
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
لبوزة يكتب في عيد 14 اكتوبر.. ‮ ‬أكتوبر‮ ‬وضرورة‮ ‬تصحيح‮ ‬المواقف
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮ ❊‬
المؤتمر‮.. ‬عقود‮ ‬من‮ ‬الإنجازات‮ ‬التنموية‮ ‬والسياسية‬‬‬‬‬
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف‮ ‬عبدالله‮ ❊‬‬‬‬‬
سلام ومحبة
الشيخ‮ ‬أكرم‮ ‬علي‮ ‬الشعيري‮ ❊‬‬‬‬‬
ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
هاشم‮ ‬سعد‮ ‬بن‮ ‬عايود‮ ‬السقطري‮ ❊
(الميثاق الوطني) المرجعية الحقيقية للخروج من الأزمات
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني ❊
المؤتمر.. منطلق البناء والتنمية والديمقراطية
فاطمة الخطري*
ذكرى‮ ‬أربعة‮ ‬عقود‮ ‬على‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮
علي‮ ‬ناصر‮ ‬محمد
بطاقة معايدة لليمن الموحد
د. عبدالخالق هادي طواف
أخبار
المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات ورياحاً نشطة تسبب اضطراب البحر خلال الـ24 ساعة القادمة

أمطار غزيرة ورياح نشطة في هذه المحافظات

المؤتمرنت -
أمطار غزيرة ورياح نشطة في هذه المحافظات
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات ورياحاً نشطة تسبب اضطراب البحر خلال الـ24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية، إنه يتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على مرتفعات محافظات صعدة، غرب الجوف، حجة، المحويت، عمران، صنعاء، ريمة وذمار.

وحسب المركز يُحتمل هطول أمطار متفرقة متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات إب، تعز، الضالع، لحج والبيضاء وأجزاء من سواحل محافظتي حجة والحديدة والمناطق الداخلية المحاذية لها.

وأشار إلى احتمال هبوب رياح نشطة على مدخل باب المندب والسواحل الغربية وأجزاء من خليج عدن تتراوح سرعتها ما بين 18 إلى 28عقدة.

وأفاد المركز بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي: السدة: 22.7 ملم، ذمار : 13، عمران : 4، المحويت : 2.7، ريمة : 0.6 ملم.

كما هطلت أمطار رعدية على أجزاء من المحافظات الجبلية بعضها كانت خارج نطاق محطات الرصد.

ودعا المركز المواطنين إلى عدم التواجد في ممرات السيول وبطون الأودية وفي الشعاب والوديان، أو المجازفة بعبورها.

وحذر سائقي المركبات على الطرقات والمنعطفات الجبلية من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار وتشكل الضباب ومن الانهيارات الصخرية.

كما حذر الصيادين ومرتادي البحر في مدخل باب المندب والسواحل الغربية وخليج عدن من اضطراب البحر وارتفاع الموج.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: ارتفاع مؤشر بورصة مسقط
رياضة: أنتوني يقود يونايتد إلى ثالث البريميرليغ
رياضة: أرسنال يفقد نقطتين بالتعادل مع وست هام
رياضة: برشلونة يواصل نزيف النقاط
أخبار: 52 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة خلال 24 ساعة
أخبار: إب: لقاء لمناقشة دعم اليونيسيف 3 قطاعات
أخبار: وصول 3 طائرات تقل 105 أسرى إلى مطار صنعاء
أخبار: وزير النقل يلتقي مديرة مكتب المبعوث الأممي
أخبار: عبّرت عن آملها في جهود المؤتمر للمصالحة.. النضال الشعبي الفلسطيني تبارك مفاوضات صنعاء
عربي ودولي: الآلاف يتظاهرون ضد الحكومة التشيكية
اقتصاد: إيطاليا تخفض حصتها من الغاز الروسي
اقتصاد: بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على ارتفاع
محافظات: المواصفات تتلف شمة حوت محظورة
أخبار: اتلاف مستحضرات تجميل عليها شعار المثليين
عربي ودولي: الاحتلال يعتقل 4900 أسير فلسطيني
أخبار: رياح شديدة وأمطار غزيرة على هذه المحافظات
رياضة: ريال مدريد يهزم قادش بثنائية
رياضة: إنتر يخسر أمام مونزا بالدوري الإيطالي
رياضة: هالاند يقود سيتي لفوز سهل على ليستر
فنون ومنوعات: طلب رسمي لتغيير نهاية مسلسل جعفر العمدة
عربي ودولي: الجيش الصومالي يعلن مقتل 9 إرهابيين
علوم وتقنية: أجهزة السمع تقي من الخرف
أخبار: 105 أسرى سيصلون اليوم مطار صنعاء
رياضة: منتخب الناشئين ينهي معسكره الداخلي
أخبار: إغلاق موسم اصطياد الجمبري في البحر الأحمر
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023