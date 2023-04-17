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المؤتمر نت - أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لجميع موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط، أن إجازة عيد الفطر المبارك تبدأ يوم

الخدمة المدنية تعلن إجازة عيد الفطر المبارك

المؤتمرنت -
الخدمة المدنية تعلن إجازة عيد الفطر المبارك
أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لجميع موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط، أن إجازة عيد الفطر المبارك تبدأ يوم الخميس الـ 29من رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023م.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن إجازة عيد الفطر تنتهي يوم الأربعاء 6 شوال 1444هـ الموافق 26 أبريل 2023م، موضحة أن الدوام الرسمي سيستأنف يوم السبت التاسع من شهر شوال 1444 هـ الموافق 29 أبريل 2023م وذلك استناداً إلى القانـون رقـم (2) لسنة 2000م بشأن الإجازات والعطلات الرسمية.








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