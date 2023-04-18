المؤتمرنت -

أمسية رمضانية لقيادة فرع المؤتمر بجامعة صنعاء

عقدت قيادة فرع المؤتمر الشعبي العام بجامعة صنعاء مساء الاثنين أمسية رمضانية برئاسة الدكتور علي الميري رئيس الفرع عضو اللجنة الدائمة، وبحضور عدد من قيادات المؤتمر بالجامعة.



وفي الأمسية رحب رئيس فرع المؤتمر بجامعة صنعاء بالحاضرين، مشيداً بمستوى الانضباط التنظيمي لقيادات الفرع وحرصهم على المشاركة الفاعلة في إحياء هذه الأمسية من خلال الوقوف أمام آحر التطورات على الساحة الوطنية، ومواقف المؤتمر الشعبي العام إزاءها.



كما أشاد الميري بالجهود الايجابية والفاعلة التي تبذلها قيادة المؤتمر الشعبي العام ممثلةً بالشيخ صادق بن امين ابوراس، وما تبديه من حرص كبير ومسئول على تجنيب الوطن المزيد من التداعيات والتصدعات، ومن خلال رؤيتها الوطنية الثاقبة من أجل تعزيز الحوار الوطني المسؤول، المنتصر لليمن وانجازاته التاريخية في الثورة والوحدة والديمقراطية.



وفي الأمسية الرمضانية جرى مناقشة العديد من المواضيع والقضايا التنظيمية المتصلة بأنشطة الفرع، والتأكيد على بذل المزيد من الجهود التي من شأنها ان تُمكن الطالب الجامعي من التحصيل العلمي المنشود.



وأشاد الحاضرون في الأمسية بالجهود الكبيرة التي بذلتها ومازلت تبذلها قيادة المؤتمر الشعبي العام بالحفاظ على وحدة المؤتمر التنظيمية والفكرية ومواجهة كافة المحاولات البائسة التي تستهدف وحدة المؤتمر خدمةً لأجندات خارجية والمساس بتاريخه العظيم في خدمة اليمن والانتصار لقضاياه الوطنية في التنمية والديمقراطية وتعزيز المشاركة الشعبية الواسعة من اجل بناء اليمن الجديد والموحد.



وفي ختام الأمسية رفع الحاضرون أسمى آيات التهاني والتبريكات لقيادة المؤتمر ممثلة بالشيخ المناضل صادق بن أمين ابوراس رئيس المؤتمر ونوابه والأمين العام وجميع قيادات المؤتمر بحلول عيد الفطر المبارك، مؤكدين دعمهم الكبير للمواقف التي تتخذها قيادة المؤتمر على الصعيدين الوطني والتنظيمي، وما تبذله من جهود جباره في تحقيق الاصلاحات المؤسسية للمؤتمر.