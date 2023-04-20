المؤتمرنت -

رئيس المؤتمر يهنىء السيد عبدالملك الحوثي بعيد الفطر المبارك

بعث الاخ صادق بن أمين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية تهنئة الى السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي بحلول عيد الفطر المبارك جاء فيها :

الاخ العزيز السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي قائد الثورة الاكرم

تحية طيبة وبعد:



يسرني أن اهنئكم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك بإسمي وبإسم اخوانكم قيادات المؤتمر الشعبي العام وحلفائه في احزاب التحالف الوطني الديمقراطي بهذه المناسبة الدينية العظيمة، والتي تأتي بعد انقضاء شهر رمضان المبارك الذي نسأل الله أن يتقبل فيه منا ومنكم صالح الاعمال والعبادات .



وإذ أهنئكم بهذه المناسبة فإنني أجدد التأكيد على مواقف المؤتمر الشعبي العام وحلفائه في الدفاع عن الوطن والمضي سويا في تحقيق السلام الشامل والعادل للشعب اليمني وايقاف الحرب وانهاء الحصار ورفع اليمن من الفصل السابع والغاء كل القرارات الظالمة التي صدرت ضد الشعب اليمني وبما يضمن للحفاظ على وحدته وسيادته واستقلاله ، سائلاُ من الله العلي القدير الرحمة والغفران للشهداء والشفاء العاجل للجرحى والحرية للأسرى ، وأن يعيد علينا هذه المناسبة وقد تحقق لشعبنا ووطننا النصر.



وتقبلوا خالص التحايا

أخوكم /صادق بن أمين ابو راس

رئيس المؤتمر الشعبي العام