الخميس, 20-أبريل-2023 الساعة: 08:59 م - آخر تحديث: 08:06 م (06: 05) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوهج‮ ‬السبتمبري‮ ‬الأكتوبري‮ ‬العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
صنعاء أحق من واشنطن في موضوع التعويضات للضحايا
يحيى علي نوري
تأملات يمانية مع دخول العام التاسع للعُدوان على الجمهورية اليمنية
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
استحقاقات‮ ‬الصمود‮ ‬والانتصار
غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي محسن‮ ❊‬
وطنية أبو راس لا تحتاج شهادة (بياعي) الإحداثيات!!
علي البعداني
غياب الأحزاب وصمود المؤتمر
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
لبوزة يكتب في عيد 14 اكتوبر.. ‮ ‬أكتوبر‮ ‬وضرورة‮ ‬تصحيح‮ ‬المواقف
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮ ❊‬
المؤتمر‮.. ‬عقود‮ ‬من‮ ‬الإنجازات‮ ‬التنموية‮ ‬والسياسية‬‬‬‬‬
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف‮ ‬عبدالله‮ ❊‬‬‬‬‬
سلام ومحبة
الشيخ‮ ‬أكرم‮ ‬علي‮ ‬الشعيري‮ ❊‬‬‬‬‬
ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
هاشم‮ ‬سعد‮ ‬بن‮ ‬عايود‮ ‬السقطري‮ ❊
(الميثاق الوطني) المرجعية الحقيقية للخروج من الأزمات
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني ❊
المؤتمر.. منطلق البناء والتنمية والديمقراطية
فاطمة الخطري*
ذكرى‮ ‬أربعة‮ ‬عقود‮ ‬على‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮
علي‮ ‬ناصر‮ ‬محمد
بطاقة معايدة لليمن الموحد
د. عبدالخالق هادي طواف
أخبار
المؤتمر نت - اعتبر متحدث وزارة الداخلية العميد عبدالخالق العجري، ما حصل الليلة في العاصمة صنعاء حادثا مأساويا

الداخليه توضح حادثة التدافع في العاصمة صنعاء

المؤتمر نت -
الداخليه توضح حادثة التدافع في العاصمة صنعاء
اعتبر متحدث وزارة الداخلية العميد عبدالخالق العجري، ما حصل الليلة في العاصمة صنعاء حادثا مأساويا مؤلما حيث راح ضحيته العشرات بسبب تدافع مواطنين أثناء التوزيع العشوائي لمبالغ مالية من قبل بعض التجار دون التنسيق مع وزارة الداخلية وبدون تنظيم، ما أدى إلى وفاة وإصابة العشرات من المواطنين .
وأوضح العميد العجري في بيان اليوم، أنه وفور وصول البلاغ لوزارة الداخلية تحركت شرطة أمانة العاصمة والوحدات المعنية إلى المكان، وتم نقل الوفيات والمصابين إلى المستشفيات وضبط اثنين من التجار القائمين على الموضوع.
وأفاد بأن النيابة تحركت فورا للإشراف على محاضر الاستدلالات الأولية وإجراء التحقيقات حول القضية للوصول إلى جميع ملابسات وتفاصيل الحادثة وسيتم الإعلان عن النتائج النهائية فور استكمالها أن شاء الله تعالى.
وأضاف العجري :"نتقدم باسم وزير الداخلية اللواء عبدالكريم الحوثي ومنتسبي الوزارة بخالص العزاء والمواساة لجميع اسر الضحايا سائلين الله تعالى أن يعصم قلوبهم بالصبر.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: روسيا تعلن إسقاط 4 مقاتلات أوكرانية
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ علي الطيب
أخبار: كسوف مرتقب للشمس.. الفلكي الشوافي يتوقع موعد عيد الفطر
أخبار: هطول أمطار متفاوتة الشدة على 7 محافظات
أخبار: تسجيل 62 خرقا لقوى العدوان في الحديدة
رياضة: ريال مدريد في نصف النهائي على أنقاض تشيلسي
أخبار: إعفاء مالكي السيارات (المتروكة) من الرسوم الجمركية
قضايا وآراء: إكذوبة تحرير عدن 2015م .. كيف وصل الجنجاويد وآلاف المرتزقة.. شهادة للتاريخ
أخبار: أمسية رمضانية لقيادة فرع المؤتمر بجامعة صنعاء
أخبار: المرتضى: تحرير 21 أسيراً بعملية تبادل محلية
رياضة: ليفربول يكتسح ليدز في الدوري الإنجليزي
أخبار: صنعاء تعلن صرف نصف معاش مايو 2020
أخبار: الخدمة المدنية تعلن إجازة عيد الفطر المبارك
علوم وتقنية: 5 فوائد صحية لشرب عصير الشمندر بالبرتقال
محافظات: ضبط 15 مخالفة سعرية في الحديدة
فنون ومنوعات: أرنب برتبة ضابط.. إليكم التفاصيل
اقتصاد: ارتفاع الدولار لأعلى مستوى في شهر
أخبار: إحالة 28 متهماً في قضايا فساد إلى النيابة
أخبار: الحديدة.. 40 خرقاً للهدنة الأممية في 24 ساعة
عربي ودولي: 97 قتيلاً و942 جريحاً في اشتباكات السودان
أخبار: وصول 104 محتجزين تم ترحليهم من السعودية
اقتصاد: ارتفاع مؤشر بورصة مسقط
أخبار: أمطار غزيرة ورياح نشطة في هذه المحافظات
رياضة: أنتوني يقود يونايتد إلى ثالث البريميرليغ
رياضة: أرسنال يفقد نقطتين بالتعادل مع وست هام
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023