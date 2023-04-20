المؤتمر نت -

الداخليه توضح حادثة التدافع في العاصمة صنعاء

اعتبر متحدث وزارة الداخلية العميد عبدالخالق العجري، ما حصل الليلة في العاصمة صنعاء حادثا مأساويا مؤلما حيث راح ضحيته العشرات بسبب تدافع مواطنين أثناء التوزيع العشوائي لمبالغ مالية من قبل بعض التجار دون التنسيق مع وزارة الداخلية وبدون تنظيم، ما أدى إلى وفاة وإصابة العشرات من المواطنين .

وأوضح العميد العجري في بيان اليوم، أنه وفور وصول البلاغ لوزارة الداخلية تحركت شرطة أمانة العاصمة والوحدات المعنية إلى المكان، وتم نقل الوفيات والمصابين إلى المستشفيات وضبط اثنين من التجار القائمين على الموضوع.

وأفاد بأن النيابة تحركت فورا للإشراف على محاضر الاستدلالات الأولية وإجراء التحقيقات حول القضية للوصول إلى جميع ملابسات وتفاصيل الحادثة وسيتم الإعلان عن النتائج النهائية فور استكمالها أن شاء الله تعالى.

وأضاف العجري :"نتقدم باسم وزير الداخلية اللواء عبدالكريم الحوثي ومنتسبي الوزارة بخالص العزاء والمواساة لجميع اسر الضحايا سائلين الله تعالى أن يعصم قلوبهم بالصبر.