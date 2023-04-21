المؤتمرنت -

الامين المساعد للقطاع السياسي يهنىء ابوراس بعيد الفطر

رفع الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية الشيخ عبدالله أحمد مجيديع، برقية تهنئة بحلول عيد الفطر المبارك، إلى الأخ صادق أمين ابو راس رئيس المؤتمر الشعبي العام، فيما يلي نصها:



الأخ/ المناضل صادق بن أمين ابو راس - رئيس المؤتمر الشعبي العام – المحترم



يطيب لي في هذه المناسبة الجليلة مناسبة عيد الفطر المبارك أن أرفع إليكم اطيب التهاني والتبريكات، ومن خلالكم بالتهنئة إلى كافة أبناء شعبنا اليمني العظيم الصامد والصابر وقواه السياسية الوطنية .



ونحن بهذه المناسبة الجليلة نجدد العهد بالوقوف معكم وخلف قيادتكم الحكيمة والنضالية للمؤتمر الشعبي العام لمواصلة مسيرته الوطنية ومواجهة كل التحديات التي يتعرض لها وطننا وتنظيمنا، سائلين المولى عز وجل لكم موفور الصحة والعافية.. ولتنظيمنا الرائد المؤتمر الشعبي العام وشعبنا اليمني العظيم الذي تتحطم على صخرة وعيه الوطني وتماسك لحمته الوطنية كل المؤامرات.. النصر لليمن.



وكل عام وأنتم واليمن والمؤتمر بألف خير..



أخوكم/ الشيخ عبدالله احمد مجيديع

الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية