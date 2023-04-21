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الشريف يهنىء رئيس المؤتمر بعيد الفطر المبارك

رفع الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف، برقية تهنئة إلى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبو راس، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، فيما يلي نصها:



الأخ المناضل الشيخ/ صادق بن أمين ابو راس - رئيس المؤتمر الشعبي العام – الأكرم



يسرني بمناسبة عيد الفطر المبارك أن أبعث إليكم بأرق التهاني وأطيب الأمنيات بأن يعيد الله عليكم هذه المناسبة السعيدة وأنتم في أتم الصحة والعافية، وقد تحقق لشعبنا العظيم ما يصبو إليه من إنهاء للعدوان ورفع للحصار، وتحقيق السلام العادل والشامل الذي يحفظ اليمن وحدته وسيادته واستقلاله.



ونحن إذ نهنئكم بهذه المناسبة الدينية العظيمة، فإننا نشيد بصمودكم وثباتكم ومواقفكم الوطنية المخلصة في كل المحطات الفارقة التي مرت بها اليمن وخدمة شعبنا اليمني العظيم والثبات مع الشرفاء داخل الوطن حتى تحقيق الأهداف المشروعة في الدفاع عن الوطن وهي مواقف ستظل محل اعتزاز كل مؤتمري ومؤتمرية وسيكتبها التاريخ بأحرف من نور.



راجياً من الله العزيز القدير أن يعيد هذه المناسبة على رئيس المؤتمر وعلى اليمن وأبنائه وهم ينعمون بالأمن والاستقرار والسلام.. وكل عام وأنتم بخير



أخوكم/

الشيخ/ خالد عبدالوهاب الشريف

الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية