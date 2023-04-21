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أخبار
المؤتمر نت - بعث الاخ الدكتور قاسم محمد لبوزة نائب  رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية تهنئة الى

الدكتور لبوزة  يهنىء رئيس المؤتمر بعيد الفطر المبارك

المؤتمرنت -
الدكتور لبوزة  يهنىء رئيس المؤتمر بعيد الفطر المبارك
بعث الاخ الدكتور قاسم محمد لبوزة نائب  رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية تهنئة الى الشيخ المناضل صادق امين ابو راس رئيس المؤتمر الشعبي العام  بحلول عيد الفطر المبارك جاء فيها :

الاخ الشيخ صادق امين ابو راس
حفظه الله ورعاه 

تحية طيبة وبعد:
يطيب لي  أن ابعث اليكم بالتهنئة الخالصة  بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ومن خلالكم الى قيادات واعضاء وانصار المؤتمر الشعبي العام وحلفائه في احزاب التحالف الوطني الديمقراطي ومن خلالهم الى كل الشرفاء من أبناء الوطن بهذه المناسبة الدينية الغالية على قلوبنا ، والتي تأتي تتويجا  لفضائل شهر رمضان المبارك شهر الخيرات والبركات  والذي نسأل الله العلي القدير  أن يشملنا وإياكم برحمته ومغفرته والعتق من النار  .

كما أنها مناسبة عظيمة نجدد فيها الاشادة بمواقف المؤتمر الشعبي العام التي تعبرون عنها بكل مسئولية وحرص وطني من خلال وقوف المؤتمر وحلفائه في خندق  الدفاع عن الوطن  والعمل لكل ما من شأنه تحقيق السلام الشامل والعادل للشعب اليمني الذي تبدو مؤشراته جلية بالتفاهمات الاخيرة الهادفة الى إنهاء الحرب واطلاق جميع الاسرى.

كما نؤكد على صوابية نهجكم في الاصطفاف الى جانب المدافعين عن الوطن والعمل الجاد والدؤوب معهم من أجل ايقاف العدوان والحصار
والقرارات الظالمة التي عطلت حياة اليمنيين وعمقت من مأساتهم الانسانية والمعيشية وبما يعيد لليمن امنه واستقراره ويحفظ وحدته المباركة ، راجيا من الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على اليمن وأبنائه الكرام وهما ينعمان بالخير والاستقرار والتخلص من الوصاية والهيمنة الخارجية إلى غير رجعة.








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