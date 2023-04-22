المؤتمرنت -

باركت عمليات تبادل الأسرى .. هيئات المؤتمر تهنئ أبو راس بعيد الفطر



تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق امين ابو راس، برقيات تهانٍ بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، من هيئات المؤتمر الشعبي العام (الوزارية- النيابية- الشوروية - الرقابة التنظيمية)، قدّم خلالها رؤساء وأعضاء هيئات المؤتمر أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر.



وثمنت هيئات المؤتمر عاليا تضحيات شعبنا اليمني ومنتسبي القوات المسلحة والأمن والشرفاء من أبناء القبائل، في مواجهة قوى العدوان ل8 سنوات ماضية، معبّرة كذلك عن شعورها بالفخر والاعتزاز لمواقف المؤتمر الشعبي العام النابعة من إنتمائه الوطني وميثاقه الوطني والذي يرى في الولاء الوطني مبدأ شريف لا ينسجم مع التبعية ايا كان شكلها أو نوعها.





وفيما باركت عمليات تبادل الأسرى، جددت هيئات المؤتمر تأكيد موقف المؤتمر المؤيد لكل الخطوات والجهود التي من شأنها الإسهام في بناء الثقة وتوفير الأرضية الملائمة التي تؤدي إلى إيقاف العدوان وإنهاء الحصار عن اليمن بشكل كامل وجبر الضرر لجميع من تضرر من الحرب، وتهيئة الظروف لإجراء مشاورات بين كل القوى اليمنية.



وجدد رؤساء الهيئات والتكوينات التنظيمية التأكيد على التفافهم خلف قيادة تنظيمهم ممثلة برئيسه الأخ صادق بن امين ابو راس، وتأييدهم ومباركتهم لما يتخذه من مواقف سواء على الصعيد الوطني والسياسي، أو ما يصدره من توجيهات وقرارات تنظيمية هادفة إلى إعادة تحديث البناء التنظيمي للمؤتمر والحفاظ على وحدته.



سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الدينية العظيمة على الجميع بالخير واليمن والبركات، وعلى أبناء شعبنا ووطننا الغالي وتنظيمنا الرائد المؤتمر الشعبي العام بالتقدم والتطور والأمن والاستقرار.