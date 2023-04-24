المؤتمرنت -

الرهوي يهنىء رئيس المؤتمر بعيد الفطر

تلقى الأخ صادق أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية تهنئة من عضو اللجنة العامة- عضو المجلس السياسي الأعلى أحمد غالب الرهوي بمناسبة عيد الفطر.

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أكد فيها أن هذه المناسبة الدينية تتوج شهر الصيام بالمزيد من التكافل والتراحم وصلة الأرحام وتلمس حاجات الفقراء،

وأشار إلى تزامن هذه المناسبة مع فرحة إطلاق المئات من أبطال القوات المسلحة الذين كانوا أسرى في سجون قوى العدوان، وتزامنا مع أجواء التفاؤل بقرب تحقيق السلام في اليمن وفق شروط صنعاء وفي مقدمها إيقاف العدوان وإنهاء الحصار وخروج القوات الأجنبية من كل الأراضي اليمنية تمهيدا لحوار وطني تحت سقف الجمهورية اليمنية ومن دون أي تدخل أو إملاءات خارجية.

وأكد عضو اللجنة العامة- عضو المجلس السياسي الأعلى أحمد غالب الرهوي أن لحظة تحقيق السلام هي لحظة انتصار الإرادة اليمنية على تحالف المال والقوة، وعلى مشاريع التقسيم والاحتلال، ولحظة الحقيقة التي حاول أعداء اليمن إنكارها وتأجيلها غير مدركين أن ما رددناه حول دروس التاريخ كانت نصائح صادقة، لكنهم أبوا إلا أن يلقنهم الشعب اليمني وقواته المسلحة درسا جديدا يؤكد أن اليمن ستظل عصية على الاحتلال.

وأضاف الرهوي مخاطبا رئيس المؤتمر: وأنتهز هذه المناسبة لأعبر لكم ومن خلالكم إلى قيادات ومكونات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي في كل ربوع اليمن من المهرة إلى صعدة، عن الفخر والاعتزاز بمواقفكم الوطنية المشرفة التي قدمت نموذجا يحتذى في الصمود والإباء، ومثلت شجاعة وصلابة ميدانها السياسة، من خلال تعزيز صمود الجبهة الداخلية وإفشال كل المؤامرات للنيل من الشراكة الوطنية.

واختتم الرهوي برقيته معبرا عن أمنياته أن تعود هذه المناسبة على رئيس المؤتمر بالصحة والعافية وعلى الوطن بالنصر والتمكين.