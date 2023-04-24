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المؤتمر نت - بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام غازي احمد علي محسن برقية عزاء ومواساة في وفاة المغفور له باذن الله تعالى الشيخ /

أمين عام المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ ياسر الداودي

المؤتمرنت -
أمين عام المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ ياسر الداودي
بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام غازي احمد علي محسن برقية عزاء ومواساة في وفاة المغفور له باذن الله تعالى الشيخ / ياسر بن قاسم علي الداودي عضو المجلس المحلي بمديرية كشر عضو اللجنة الدائمة المحلية اثر تعرضه لصاعقة برق ادت الى وفاته مساء الأحد .

وفي البرقية التي وجهها الى الشيخ /محمد بن محمد علي الداودي والشيخ /محمد بن قاسم علي الداودي والشيخ/عبده بن محمد الداودي والدكتور/قاسم احمد الداودي وكافة بني داود مديرية كشر محافظة حجه عبر الأمين العام باسمه ونيابة عن قيادات وقواعد المؤتمر عن أحر تعازيه وعميق مواساته بهذا المصاب سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة وعظيم المغفرة وان يسكنه فسيح جناته إنا لله وانا اليه راجعون .








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