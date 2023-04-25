المؤتمرنت -

مركز الأرصاد : هطول أمطار رعدية على عدد من المحافظات

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على عدد من المحافطات، خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وأوضح المركز في نشرته الجوية إنه يتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على محافظات (غرب الجوف، صعده, حجة، المحويت، عمران، صنعاء، ذمار وريمة) وتكون أكثر غزارة على أجزاء من محافظات (إب، تعز، الضالع والبيضاء).

كما توقع هطول أمطار متفرقة على أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات (المهرة، حضرموت، شبوة، أبين ولحج)، وكذا أمطار خفيفة إلى معتدلة الشدة على أرخبيل سقطرى والساحل الشرقي والمناطق الداخلية المحاذية له وكذلك على المناطق الصحراوية.

وحذر المركز الوطني للأرصاد الجوية المواطنين في مناطق هطول الأمطار الرعدية من التواجد في ممرات السيول وبطون الأودية وفي الشعاب والوديان وعدم المجازفة بعبورها أثناء وبعد هطول الأمطار.

ونبه سائقي المركبات على الطرقات والمنعطفات الجبلية من الإنهيارات الصخرية، ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار وتشكل الضباب أو السحب المنخفضة.

وأشار إلى أن كمية الامطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو التالي، صنعاء 8.0 وتعز 8.0 والمحويت 7.8 وذمار 2.6 وصعدة 2.5 و عتق 0.5

ولفت إلى المركز أن أمطار متفرقة متفاوتة الشدة هطلت على أجزاء من المحافظات الجبلية والصحراوية أغلبها كانت خارج نطاق محطات الرصد الجوي.

المصدر /سبأ