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رئيس المؤتمر يعزي عبدالكريم السماوي بوفاة والدته

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الاخ صادق بن أمين ابوراس برقية عزاء ومواساة إلى الاخ/ عبدالكريم محمد السماوي عضو اللجنة الدائمة الرئيسية عضو قيادة فرع المؤتمر بمحافظة اب مسئول الشباب والطلاب بفرع المحافظة واخوانه وكافة آل السماوي بمديرية السياني محافظة اب في وفاة المغفور لها باذن الله تعالى والدته الفاضله.



وعبر رئيس المؤتمر باسمه ونيابة عن قيادات وقواعد المؤتمر كافة عن أحر التعازي وعميق المواساة بهذا المصاب سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان إنا لله وانا اليه راجعون