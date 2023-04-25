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المؤتمر نت - دعا وزير السياحة أحمد الأمير رؤوس الأموال الوطنية إلى الاستثمار في القطاع السياحي، والإسهام الفاعل في النهوض به، وتحقيق التنمية السياحية المستدامة

السياحة تدعو رؤوس الأموال للاستثمار في القطاع السياحي

المؤتمر نت -
السياحة تدعو رؤوس الأموال للاستثمار في القطاع السياحي
دعا وزير السياحة أحمد الأمير رؤوس الأموال الوطنية إلى الاستثمار في القطاع السياحي، والإسهام الفاعل في النهوض به، وتحقيق التنمية السياحية المستدامة.
وأكد وزير السياحة في تصريح صحفي، على هامش زيارته التفقدية لعدد من المواقع والمنشآت السياحية بمحافظة تعز أن الاستثمار في هذا القطاع الذي يعد أحد أهم القطاعات الواعد، متاح للجميع.
وأشار إلى أهمية الاستفادة من المزايا والتسهيلات التي يمنحها قانون الاستثمار في هذا المجال، وخاصة لرؤوس الأموال السباقة في المساهمة الفاعلة للنهوض بالقطاع السياحي وبنيته التحتية التي لحقت بها أضرار بليغة نتيجة الاستهداف الممنهج لها من قبل العدوان ومرتزقته.
وأشاد الوزير الأمير، بالاستثمارات التي تشهدها تعز وبقية المحافظات في القطاع السياحي ، مؤكدا دعم الوزارة وتشجيعها لهذه الاستثمارات على تنوعها كونها تندرج في إطار النهوض بالسياحة الداخلية .
وحث على التوسع في مجالات الاستثمار السياحي و إطلاق مشاريع استراتيجية تحاكي طبيعة المناطق المستهدفة والتي تعرضت للاستهداف من قبل العدوان ومرتزقته، وتواكب مزاياها وخصائصها وكثافتها السكانية بما يسهم في تحريك أكثر من قطاع وتوفير فرص عمل متعددة وذلك في إطار عملية تنموية شاملة.
وأوضح وزير السياحة، أن الوزارة تعمل حاليا على تحديد الفرص الاستثمارية وتقييمها ووضعها ضمن خارطة استثمارية من شأنها الاسهام في تحقيق قفزة كبيرة على صعيد التنمية السياحية والداخلية منها على وجه الخصوص.
وذكر أن الاستثمار السياحي ضمن خطة الوزارة يركز بدرجة رئيسية على أكثر المزارات السياحية التي يؤمها ويتردد عليها الكثير من الناس، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات فيها وتلبية رغبات مرتاديها..
ولفت إلى العمل على دعم وتشجيع وتقديم المزيد من الإعفاءات والتسهيلات والضمانات للمستثمرين لتشجيعهم على الإقبال على الاستثمار في هذا القطاع الواعد.
سبأ








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