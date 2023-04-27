المؤتمر نت -

وفاة شاب غرقاً في سد شاحك بصنعاء

قضى شاب نحبه بحادثة غرق، يوم امس، في مياه سد شاحك بمديرية الطيال في محافظة صنعاء.

وذكر مصدر في عمليات محافظة صنعاء، أنه تم تلقي بلاغ، في الساعة الرابعة و45 دقيقة مساء اليوم، عن واقعة غرق الشاب مراد أحمد صالح المسن الكميم، البالغ من العمر 32 عاما، في سد شاحك بمديرية الطيال.

وأشار إلى أن فريق الغوص تمكن من انتشال جثة الشاب، وقد فارق الحياة، ونقلها بسيارة الإسعاف المتواجدة في الموقع مع الطاقم الطبي إلى المركز الصحي شوبان.

وأكد مدير مكتب الصحة في المحافظة الدكتور خالد المنتصر، في تصريح صحفي مماثل لوكاله سبأ ، أن الشاب غرق أثناء ما كان يسبح في منطقة معزولة بعيدة عن صحن السد.

ودعا الزائرين إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم السباحة مطلقاً في السد؛ نظراً لوجود ترسبات طينية، ونباتات تحت السطحية، بالإضافة إلى برودة المياه.

وكانت السلطة المحلية في محافظة صنعاء أعدت خطة انتشار متكاملة في المتنزهات والسدود؛ شملت فرقا من الدفاع المدني، وطواقم طبية من مكتب الصحة العامة والسكان والهلال الأحمر، بالاضافة إلى الجهات الخدمية الأخرى والأمنية، لضمان سلامة الزوار خلال أيام عيد الفطر.