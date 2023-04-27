المؤتمرنت -

الشريف يعزي القيادي محمد مريط بوفاة والده

بعث الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية بالمؤتمر الشعبي العام الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف برقية تعزية إلى الاستاذ محمد عبدالله مقبل مريط عضو قيادة فرع المؤتمر ورئيس لجنة الشؤن الاجتماعية عضو المجلس المحلي بمديرية مسور المنتاب محافظة عمران واخوانه وجميع آل مريط بوفاة والده المرحوم عبدالله مقبل مريط احد الشخصيات الاجتماعية بالمديرية .



وعبر الأمين العام المساعد باسمه ونيابة عن قيادات وقواعد المؤتمر عن أحر تعازيه وعميق مواساته بهذا المصاب سائلا الله العلي القدير ان يتغمد الفقيد بواسع الرحمة وعظيم المغفرة وان يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان

إنا لله وانا اليه راجعون

