المؤتمر نت -

الأرصاد : أمطار رعدية متفاوتة الشدة خلال الساعات القادمة



توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ، هطول أمطار متفاوتة الشدة على عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية، إنه يتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على محافظات صعدة، حجة، المحويت، عمران، صنعاء، ذمار، ريمة، إب، تعز، الضالع، لحج والبيضاء.

وأشار إلى احتمال هطول أمطار متفرقة متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات الجوف، مأرب، أبين، شبوة، حضرموت والمهرة.

ومن المتوقع أيضاً هطول أمطار متفرقة على سهل تهامة والسواحل الغربية وأرخبيل سقطرى و أجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها.

وأفاد المركز بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية، وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي ، جاءت على النحو الآتي : المحويت : 36.6 ملم، السدة: 32، ريمة : 28.5، حجة : 20، ذمار : 16، صعدة : 11.4، حدة- القطاع : 9.5، مطار تعز: 7.1 ، إب : 4.0، صنعاء ـ المطار1.0 ملم.

كما هطلت أمطار متفرقة متفاوتة الشدة على أجزاء من المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية والسهول الساحلية وأجزاء من الصحارى وكانت أغلبها خارج نطاق محطات الرصد.

وحـذر المركز المواطنين في مناطق هطول الأمطار الرعدية من التواجد في ممرات السيول وبطون الأودية وفي الشعاب والوديان، ومن المجازفة بعبورها أثناء وبعد هطول الأمطار.

كما حذر سائقي المركبات على الطرقات والمنعطفات الجبلية من الانهيارات الصخرية، ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار وتشكل الضباب أو السحب المنخفض.