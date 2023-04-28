الجمعة, 28-أبريل-2023 الساعة: 05:40 م - آخر تحديث: 05:23 م (23: 02) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوهج‮ ‬السبتمبري‮ ‬الأكتوبري‮ ‬العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
صنعاء أحق من واشنطن في موضوع التعويضات للضحايا
يحيى علي نوري
تأملات يمانية مع دخول العام التاسع للعُدوان على الجمهورية اليمنية
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
استحقاقات‮ ‬الصمود‮ ‬والانتصار
غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي محسن‮ ❊‬
وطنية أبو راس لا تحتاج شهادة (بياعي) الإحداثيات!!
علي البعداني
غياب الأحزاب وصمود المؤتمر
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
لبوزة يكتب في عيد 14 اكتوبر.. ‮ ‬أكتوبر‮ ‬وضرورة‮ ‬تصحيح‮ ‬المواقف
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮ ❊‬
المؤتمر‮.. ‬عقود‮ ‬من‮ ‬الإنجازات‮ ‬التنموية‮ ‬والسياسية‬‬‬‬‬
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف‮ ‬عبدالله‮ ❊‬‬‬‬‬
سلام ومحبة
الشيخ‮ ‬أكرم‮ ‬علي‮ ‬الشعيري‮ ❊‬‬‬‬‬
ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
هاشم‮ ‬سعد‮ ‬بن‮ ‬عايود‮ ‬السقطري‮ ❊
(الميثاق الوطني) المرجعية الحقيقية للخروج من الأزمات
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني ❊
المؤتمر.. منطلق البناء والتنمية والديمقراطية
فاطمة الخطري*
ذكرى‮ ‬أربعة‮ ‬عقود‮ ‬على‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮
علي‮ ‬ناصر‮ ‬محمد
بطاقة معايدة لليمن الموحد
د. عبدالخالق هادي طواف
أخبار
المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ، هطول أمطار متفاوتة الشدة على عدة محافظات

الأرصاد : أمطار رعدية متفاوتة الشدة خلال الساعات القادمة

المؤتمر نت -
الأرصاد : أمطار رعدية متفاوتة الشدة خلال الساعات القادمة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ، هطول أمطار متفاوتة الشدة على عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.
وقال المركز في نشرته الجوية، إنه يتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على محافظات صعدة، حجة، المحويت، عمران، صنعاء، ذمار، ريمة، إب، تعز، الضالع، لحج والبيضاء.
وأشار إلى احتمال هطول أمطار متفرقة متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات الجوف، مأرب، أبين، شبوة، حضرموت والمهرة.
ومن المتوقع أيضاً هطول أمطار متفرقة على سهل تهامة والسواحل الغربية وأرخبيل سقطرى و أجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها.
وأفاد المركز بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية، وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي ، جاءت على النحو الآتي : المحويت : 36.6 ملم، السدة: 32، ريمة : 28.5، حجة : 20، ذمار : 16، صعدة : 11.4، حدة- القطاع : 9.5، مطار تعز: 7.1 ، إب : 4.0، صنعاء ـ المطار1.0 ملم.
كما هطلت أمطار متفرقة متفاوتة الشدة على أجزاء من المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية والسهول الساحلية وأجزاء من الصحارى وكانت أغلبها خارج نطاق محطات الرصد.
وحـذر المركز المواطنين في مناطق هطول الأمطار الرعدية من التواجد في ممرات السيول وبطون الأودية وفي الشعاب والوديان، ومن المجازفة بعبورها أثناء وبعد هطول الأمطار.
كما حذر سائقي المركبات على الطرقات والمنعطفات الجبلية من الانهيارات الصخرية، ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار وتشكل الضباب أو السحب المنخفض.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
أخبار: مجلس الشورى يناشد الدول الشقيقة والصديقة إجلاء الطلاب اليمنيين من السودان
أخبار: وفاة شاب غرقاً في سد شاحك بصنعاء
أخبار: السياحة تدعو رؤوس الأموال للاستثمار في القطاع السياحي
قضايا وآراء: البروفيسور علي عيدروس السقاف أحد أبرز مؤسسي جامعة عدن في رحاب الخالدين
محافظات: مؤتمر البيضاء يعزي مدير تربية مكيراس بوفاة والده
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي عبدالكريم السماوي بوفاة والدته
أخبار: مركز الأرصاد : هطول أمطار رعدية على عدد من المحافظات
أخبار: أمين عام المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ ياسر الداودي
أخبار: الرهوي يهنىء رئيس المؤتمر بعيد الفطر
أخبار: التكوينات الشبابية تهنىء رئيس المؤتمر بعيد الفطر
أخبار: رئيس المؤتمر يتلقى برقيات تهان من قيادات حزبية بمناسبة عيد الفطر
أخبار: عميد البرلمانيين اليمنيين يهنىء رىيس المؤتمر بعيد الفطر
أخبار: الهياشي يهنىء رئيس المؤتمر بعيد الفطر المبارك
أخبار: الأرصاد يحذر من هطول أمطار رعدية
أخبار: باركت عمليات تبادل الأسرى .. هيئات المؤتمر تهنئ أبو راس بعيد الفطر
أخبار: أشادت بقياداته الحكيمة .. فروع المؤتمر تهنئ أبو راس بعيد الفطر
أخبار: السيد عبدالملك الحوثي يهنىء رئيس المؤتمر بعيد الفطر
أخبار: الدكتور لبوزة  يهنىء رئيس المؤتمر بعيد الفطر المبارك
أخبار: الامين العام يهنىء رئيس المؤتمر بعيد الفطر ويشيد بحكمته القيادية
أخبار: الشريف يهنىء رئيس المؤتمر بعيد الفطر المبارك
أخبار: الامين المساعد للقطاع السياسي يهنىء ابوراس بعيد الفطر
أخبار: جابر الوهباتي يهنىء رئيس وقيادات المؤتمر بعيد الفطر المبارك
أخبار: قطاع المرأة يهنىء رئيس المؤتمر بعيد الفطر
أخبار: اليمن: غدا الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك
أخبار: الداخليه توضح حادثة التدافع في العاصمة صنعاء
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023