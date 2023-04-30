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أمين عام المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ شاكر الوايلي

بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام غازي احمد علي محسن برقية عزاء ومواساة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ/ شاكرعبدالعزيز غانم الوايلي ، الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.



وفي البرقية التي بعثها الى الشيخ/ صادق عـبدالعزيز غـانم الوايلي - عضـو اللجنة الدائمة الرئيسية، واخـوانه، وكافة آل الوايلي، بمديرية السياني محافظة إب ، عبّر الأمين العام باسمه ونيابة عن قيادات وقواعد المؤتمر عن أحر تعازيه وعميق مواساته بهذا المصاب الجلل.



سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة وعظيم المغفرة وان يسكنه فسيح جناته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

" إنا لله وانا اليه راجعون" .

