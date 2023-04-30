الأحد, 30-أبريل-2023 الساعة: 09:34 م - آخر تحديث: 08:48 م (48: 05) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوهج‮ ‬السبتمبري‮ ‬الأكتوبري‮ ‬العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
صنعاء أحق من واشنطن في موضوع التعويضات للضحايا
يحيى علي نوري
تأملات يمانية مع دخول العام التاسع للعُدوان على الجمهورية اليمنية
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
استحقاقات‮ ‬الصمود‮ ‬والانتصار
غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي محسن‮ ❊‬
وطنية أبو راس لا تحتاج شهادة (بياعي) الإحداثيات!!
علي البعداني
غياب الأحزاب وصمود المؤتمر
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
لبوزة يكتب في عيد 14 اكتوبر.. ‮ ‬أكتوبر‮ ‬وضرورة‮ ‬تصحيح‮ ‬المواقف
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮ ❊‬
المؤتمر‮.. ‬عقود‮ ‬من‮ ‬الإنجازات‮ ‬التنموية‮ ‬والسياسية‬‬‬‬‬
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف‮ ‬عبدالله‮ ❊‬‬‬‬‬
سلام ومحبة
الشيخ‮ ‬أكرم‮ ‬علي‮ ‬الشعيري‮ ❊‬‬‬‬‬
ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
هاشم‮ ‬سعد‮ ‬بن‮ ‬عايود‮ ‬السقطري‮ ❊
(الميثاق الوطني) المرجعية الحقيقية للخروج من الأزمات
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني ❊
المؤتمر.. منطلق البناء والتنمية والديمقراطية
فاطمة الخطري*
ذكرى‮ ‬أربعة‮ ‬عقود‮ ‬على‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮
علي‮ ‬ناصر‮ ‬محمد
بطاقة معايدة لليمن الموحد
د. عبدالخالق هادي طواف
أخبار
المؤتمر نت - قطاع خدمات الإنتاج والتسويق سينفذ حملة رقابة وتفتيش ابتداء من يوم الثلاثاء القادم من خلال فرق ميدانية تحمل بطائق و تكليف رسمي من قبل الوزارة وذلك لضبط ومصادرة

تحذير هام من وزارة الثروة السمكية لصيادي الجمبري

المؤتمرنت -
تحذير هام من وزارة الثروة السمكية لصيادي الجمبري
دعت وزارة الثروة السمكية ممثلة بقطاع خدمات الإنتاج و التسويق جميع الصيادين و الوكلاء و التجار و محلات بيع المنتجات السمكية والأحياء البحرية إلى عدم تداول و بيع الجمبري الطازج خلال فترة الحظر .

و أكد وكيل وزارة الثروة السمكية لقطاع خدمات الإنتاج و التسويق المهندس عبدالغني الولي على أهمية الالتزام بالقرار الوزاري رقم (40) لسنة 1444هـ الصادر بتاريخ 24 رمضان 1444هـ الموافق 15 ابريل 2023م الخاص بإغلاق موسم اصطياد الجمبري في منطقة البحر الأحمر من المياه البحرية للجمهورية اليمنية و بما يحافظ على الثروة البحرية و ديمومة استدامة الثروة السمكية .

و أشار إلى أهمية تقيد الصيادين و الوكلاء و التجار و محلات بيع المنتجات السمكية والأحياء البحرية باشتراط وجود ختم او لاصق الشركة الموردة على منتجات الجمبري المجمد التي تدخل إلى السوق خلال فترة الحظر مع إرفاق فاتورة الشراء تجنبا لأية عقوبات .

ولفت الولي إلى أن قطاع خدمات الإنتاج والتسويق سينفذ حملة رقابة وتفتيش ابتداء من يوم الثلاثاء القادم من خلال فرق ميدانية تحمل بطائق و تكليف رسمي من قبل الوزارة وذلك لضبط ومصادرة أي كميات جمبري طازجة تباع في الأسواق.. مؤكدا أنه في حال وجود جمبري مجمد يجب إبراز فاتورة الشراء مالم سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة وضبط ومصادرة الكميات المخالفة.

و أهاب بجميع الصيادين و الوكلاء و التجار ومحلات بيع المنتجات السمكية والأحياء البحرية التقيد و الالتزام و تجنب أي مخالفة لما ورد حتى إشعار آخر.. مؤكدا بأنه سيتم معاقبة كل من خالف بالعقوبات المقررة في قانون تنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية و حمايتها و لائحته التنفيذية و القرارات و القوانين النافذة.
(سبأ)








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: اقتحام صهيوني جديد للأقصى
اقتصاد: انخفاض صادرات كوريا الجنوبية للصين
مجتمع مدني: مشروع إفطار الصائم الثاني لمنظمة الحد من الكوارث الإنسانية
محافظات: تدشين حراثة وتوزيع البذور في مديرية القفر بإب
عربي ودولي: مصرع 9 أشخاص في تسرب للغاز بالهند
رياضة: ريال مدريد يهزم ألميريا بهاتريك بنزيما
أخبار: الجبهة الوطنية الديمقراطية تنعي المناضل محمد الكاملي
أخبار: الشريف يعزي القيادي محمد مريط بوفاة والده
أخبار: أكثر من 300 ألف زائر لمدينة الحديدة خلال أيام عيد الفطر
أخبار: الأرصاد:هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة
أخبار: مجلس الشورى يناشد الدول الشقيقة والصديقة إجلاء الطلاب اليمنيين من السودان
أخبار: وفاة شاب غرقاً في سد شاحك بصنعاء
أخبار: السياحة تدعو رؤوس الأموال للاستثمار في القطاع السياحي
قضايا وآراء: البروفيسور علي عيدروس السقاف أحد أبرز مؤسسي جامعة عدن في رحاب الخالدين
محافظات: مؤتمر البيضاء يعزي مدير تربية مكيراس بوفاة والده
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي عبدالكريم السماوي بوفاة والدته
أخبار: مركز الأرصاد : هطول أمطار رعدية على عدد من المحافظات
أخبار: أمين عام المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ ياسر الداودي
أخبار: الرهوي يهنىء رئيس المؤتمر بعيد الفطر
أخبار: التكوينات الشبابية تهنىء رئيس المؤتمر بعيد الفطر
أخبار: رئيس المؤتمر يتلقى برقيات تهان من قيادات حزبية بمناسبة عيد الفطر
أخبار: عميد البرلمانيين اليمنيين يهنىء رىيس المؤتمر بعيد الفطر
أخبار: الهياشي يهنىء رئيس المؤتمر بعيد الفطر المبارك
أخبار: الأرصاد يحذر من هطول أمطار رعدية
أخبار: باركت عمليات تبادل الأسرى .. هيئات المؤتمر تهنئ أبو راس بعيد الفطر
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023