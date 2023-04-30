المؤتمرنت -

تحذير هام من وزارة الثروة السمكية لصيادي الجمبري

دعت وزارة الثروة السمكية ممثلة بقطاع خدمات الإنتاج و التسويق جميع الصيادين و الوكلاء و التجار و محلات بيع المنتجات السمكية والأحياء البحرية إلى عدم تداول و بيع الجمبري الطازج خلال فترة الحظر .



و أكد وكيل وزارة الثروة السمكية لقطاع خدمات الإنتاج و التسويق المهندس عبدالغني الولي على أهمية الالتزام بالقرار الوزاري رقم (40) لسنة 1444هـ الصادر بتاريخ 24 رمضان 1444هـ الموافق 15 ابريل 2023م الخاص بإغلاق موسم اصطياد الجمبري في منطقة البحر الأحمر من المياه البحرية للجمهورية اليمنية و بما يحافظ على الثروة البحرية و ديمومة استدامة الثروة السمكية .



و أشار إلى أهمية تقيد الصيادين و الوكلاء و التجار و محلات بيع المنتجات السمكية والأحياء البحرية باشتراط وجود ختم او لاصق الشركة الموردة على منتجات الجمبري المجمد التي تدخل إلى السوق خلال فترة الحظر مع إرفاق فاتورة الشراء تجنبا لأية عقوبات .



ولفت الولي إلى أن قطاع خدمات الإنتاج والتسويق سينفذ حملة رقابة وتفتيش ابتداء من يوم الثلاثاء القادم من خلال فرق ميدانية تحمل بطائق و تكليف رسمي من قبل الوزارة وذلك لضبط ومصادرة أي كميات جمبري طازجة تباع في الأسواق.. مؤكدا أنه في حال وجود جمبري مجمد يجب إبراز فاتورة الشراء مالم سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة وضبط ومصادرة الكميات المخالفة.



و أهاب بجميع الصيادين و الوكلاء و التجار ومحلات بيع المنتجات السمكية والأحياء البحرية التقيد و الالتزام و تجنب أي مخالفة لما ورد حتى إشعار آخر.. مؤكدا بأنه سيتم معاقبة كل من خالف بالعقوبات المقررة في قانون تنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية و حمايتها و لائحته التنفيذية و القرارات و القوانين النافذة.

(سبأ)

