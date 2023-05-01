المؤتمرنت -

اعتداء سعودي جديد على معتمرة يمنية

أدانت وزارة حقوق الإنسان اعتقال واعتداء الشرطة السعودية على المعتمرة اليمنية فكرة الضبياني، بالحرم المكي.



واستنكرت وزارة حقوق الإنسان في بيان لها تعرض المتعتمرة اليمنية الضبياني لمضايقة وشتم من قِبل شرطية في الحرم المكي قبل أن يتم الاعتداء عليها من قبل أحد ضباط الأمن السعودي.



واستهجنت استمرار انتهاكات النظام السعودي التعسفية بحق النساء اليمنيات، معتبرة هذا الفعل، ليس الأول وإنما جاء بعد اعتداء مماثل تعرضت له مروة الصبري في فبراير الماضي، ما يُعد ذلك انتهاكاً لحقوق الإنسان ولحرمة الأماكن المقدسة والأخلاق والقيم الإنسانية.



وجددت وزارة حقوق الإنسان، الدعوة لتحييد المشاعر المقدسة والنأي بها عن التسييس والممارسات غير المسؤولة.



وطالبت بسرعة إطلاق سراح المعتمرة الضبياني، ورد اعتبارها، والإفراج عن كافة المغيبين في سجون النظام السعودي، وإيقاف جرائمه وانتهاكاته واعتقالاته التعسفية بحق اليمنيين واليمنيات المقيمين في أراضي المملكة، وتوفير الحماية القانونية لهم.

