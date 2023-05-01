الإثنين, 01-مايو-2023 الساعة: 11:40 م - آخر تحديث: 11:32 م (32: 08) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوهج‮ ‬السبتمبري‮ ‬الأكتوبري‮ ‬العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
صنعاء أحق من واشنطن في موضوع التعويضات للضحايا
يحيى علي نوري
تأملات يمانية مع دخول العام التاسع للعُدوان على الجمهورية اليمنية
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
استحقاقات‮ ‬الصمود‮ ‬والانتصار
غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي محسن‮ ❊‬
وطنية أبو راس لا تحتاج شهادة (بياعي) الإحداثيات!!
علي البعداني
غياب الأحزاب وصمود المؤتمر
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
لبوزة يكتب في عيد 14 اكتوبر.. ‮ ‬أكتوبر‮ ‬وضرورة‮ ‬تصحيح‮ ‬المواقف
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮ ❊‬
المؤتمر‮.. ‬عقود‮ ‬من‮ ‬الإنجازات‮ ‬التنموية‮ ‬والسياسية‬‬‬‬‬
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف‮ ‬عبدالله‮ ❊‬‬‬‬‬
سلام ومحبة
الشيخ‮ ‬أكرم‮ ‬علي‮ ‬الشعيري‮ ❊‬‬‬‬‬
ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
هاشم‮ ‬سعد‮ ‬بن‮ ‬عايود‮ ‬السقطري‮ ❊
(الميثاق الوطني) المرجعية الحقيقية للخروج من الأزمات
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني ❊
المؤتمر.. منطلق البناء والتنمية والديمقراطية
فاطمة الخطري*
ذكرى‮ ‬أربعة‮ ‬عقود‮ ‬على‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮
علي‮ ‬ناصر‮ ‬محمد
بطاقة معايدة لليمن الموحد
د. عبدالخالق هادي طواف
أخبار
المؤتمر نت - أدانت وزارة حقوق الإنسان اعتقال واعتداء الشرطة السعودية على المعتمرة اليمنية فكرة الضبياني، بالحرم المكي.

اعتداء سعودي جديد على معتمرة يمنية

المؤتمرنت -
اعتداء سعودي جديد على معتمرة يمنية
أدانت وزارة حقوق الإنسان اعتقال واعتداء الشرطة السعودية على المعتمرة اليمنية فكرة الضبياني، بالحرم المكي.

واستنكرت وزارة حقوق الإنسان في بيان لها تعرض المتعتمرة اليمنية الضبياني لمضايقة وشتم من قِبل شرطية في الحرم المكي قبل أن يتم الاعتداء عليها من قبل أحد ضباط الأمن السعودي.

واستهجنت استمرار انتهاكات النظام السعودي التعسفية بحق النساء اليمنيات، معتبرة هذا الفعل، ليس الأول وإنما جاء بعد اعتداء مماثل تعرضت له مروة الصبري في فبراير الماضي، ما يُعد ذلك انتهاكاً لحقوق الإنسان ولحرمة الأماكن المقدسة والأخلاق والقيم الإنسانية.

وجددت وزارة حقوق الإنسان، الدعوة لتحييد المشاعر المقدسة والنأي بها عن التسييس والممارسات غير المسؤولة.

وطالبت بسرعة إطلاق سراح المعتمرة الضبياني، ورد اعتبارها، والإفراج عن كافة المغيبين في سجون النظام السعودي، وإيقاف جرائمه وانتهاكاته واعتقالاته التعسفية بحق اليمنيين واليمنيات المقيمين في أراضي المملكة، وتوفير الحماية القانونية لهم.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
محافظات: تنظيف قنوات سيول الأمطار.. محافظ ذمار يتفقد ردم الشوارع الترابية
عربي ودولي: اقتحام صهيوني جديد للأقصى
اقتصاد: انخفاض صادرات كوريا الجنوبية للصين
مجتمع مدني: مشروع إفطار الصائم الثاني لمنظمة الحد من الكوارث الإنسانية
محافظات: تدشين حراثة وتوزيع البذور في مديرية القفر بإب
عربي ودولي: مصرع 9 أشخاص في تسرب للغاز بالهند
رياضة: ريال مدريد يهزم ألميريا بهاتريك بنزيما
أخبار: قوى العدوان ترتكب (105) خروقات في الحديدة
أخبار: الأرصاد : أمطار رعدية متفاوتة الشدة خلال الساعات القادمة
أخبار: الخدمة المدنية: غداً السبت أول أيام الدوام الرسمي
أخبار: الجبهة الوطنية الديمقراطية تنعي المناضل محمد الكاملي
أخبار: الشريف يعزي القيادي محمد مريط بوفاة والده
أخبار: أكثر من 300 ألف زائر لمدينة الحديدة خلال أيام عيد الفطر
أخبار: الأرصاد:هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة
أخبار: مجلس الشورى يناشد الدول الشقيقة والصديقة إجلاء الطلاب اليمنيين من السودان
أخبار: وفاة شاب غرقاً في سد شاحك بصنعاء
أخبار: السياحة تدعو رؤوس الأموال للاستثمار في القطاع السياحي
قضايا وآراء: البروفيسور علي عيدروس السقاف أحد أبرز مؤسسي جامعة عدن في رحاب الخالدين
محافظات: مؤتمر البيضاء يعزي مدير تربية مكيراس بوفاة والده
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي عبدالكريم السماوي بوفاة والدته
أخبار: مركز الأرصاد : هطول أمطار رعدية على عدد من المحافظات
أخبار: أمين عام المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ ياسر الداودي
أخبار: الرهوي يهنىء رئيس المؤتمر بعيد الفطر
أخبار: التكوينات الشبابية تهنىء رئيس المؤتمر بعيد الفطر
أخبار: رئيس المؤتمر يتلقى برقيات تهان من قيادات حزبية بمناسبة عيد الفطر
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023