المؤتمرنت -

الأمين المساعد للمؤتمر يواسي ال الصوفي بذمار

بعث الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية بالمؤتمر الشعبي العام الشيخ عبدالله احمد مجيديع برقية عزاء ومواساة في وفاة المغفور له بإذن الله النقيب عبدالقدوس علي احمد الصوفي الذي انتقل الى جوار ربه بعد حياة حافلة في خدمة الوطن .



وفي البرقية التي بعثها الشيخ مجيديع الى : الشيخ/ علي أحمد حسين الصوفي عضو اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر والأستاذ/ حسين أحمد الصوفي رئيس احزاب التحالف الوطني الديمقراطي بمحافظة ذمار عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الإشتراكي وكافة ال الصوفي بمديرية ميفعة عنس محافظة ذمار عبر باسمه ونيابة عن قيادات وقواعد المؤتمر عن خالص التعازي وعميق المواساة برحيل الفقيد النقيب/ عبدالقدوس الصوفي سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة وعظيم المغفرة وان يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان إنا لله وانا اليه راجعون