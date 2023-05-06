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4 علامات مبكرة لسرطان القولون

سرطان القُولون هو أحد أنواع السرطانات التي تبدأ في الأمعاء الغليظة (القُولون). القُولون هو الجزء النهائي من السبيل الهضمي.



ويعد سرطان الأمعاء، المعروف أيضا باسم سرطان القولون والمستقيم، خطيرا جدا حال عدم اكتشاف الأعراض الأولية مبكرا.



وعلى الرغم من وجود علامات متعددة للمرض يجب البحث عنها، فقد وجد بحث جديد أن هناك أربعة أعراض رئيسية تشير إلى ارتفاع خطر الإصابة بسرطان الأمعاء المبكر.



ويعتقد باحثون من كلية الطب بجامعة واشنطن في سانت لويس أن هذه العلامات قد تحمل الإجابة على الاكتشاف المبكر والتشخيص المبكر لسرطان القولون والمستقيم بين البالغين الأصغر سنا.



وكجزء من الدراسة، التي نُشرت في مجلة المعهد الوطني للسرطان، حلل الفريق بيانات أكثر من 5000 مريض مصاب بسرطان الأمعاء المبكر - المصنف على أنه سرطان يحدث قبل سن الخمسين، وفقا لروسيا اليوم



وكشفوا أنه في أي مكان ما بين ثلاثة أشهر وسنتين قبل التشخيص، من المحتمل أن يعاني المرضى من أربعة أعراض:



- وجع بطن.

- نزيف في المستقيم.

- إسهال.

- فقر الدم بسبب نقص الحديد.



الأعراض الرئيسية لسرطان الأمعاء :

- تغييرات في برازك، مثل وجود براز أكثر ليونة أو إسهالا أو إمساكا غير معتاد بالنسبة لك.

- الحاجة إلى التبرز أكثر أو أقل من المعتاد بالنسبة لك.

- دم في برازك قد يبدو أحمر أو أسود.

- نزيف .

-غالبا ما تشعر بالحاجة إلى التبرز، حتى لو كنت قد ذهبت إلى المرحاض للتو.

- آلام في البطن.

- الانتفاخ.

- فقدان الوزن دون محاولة.

- الشعور بالتعب الشديد بدون سبب.



وإذا كنت تعاني من أي أعراض لسرطان الأمعاء، يجب أن ترى طبيبك العام.