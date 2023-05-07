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المؤتمر نت - بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة إلى الدكتور عبدالملك علي عزان وإخوانه وكافة آل عزان بمديرية الخبت محافظة المحويت، في وفاة الدكتور خالد علي عزان

الوهباني يعزي بوفاة الدكتور خالد عزان

المؤتمرنت -
الوهباني يعزي بوفاة الدكتور خالد عزان
بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة إلى الدكتور عبدالملك علي عزان وإخوانه وكافة آل عزان بمديرية الخبت محافظة المحويت، في وفاة الدكتور خالد علي عزان عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر، والذي وافاه الأجل بعد مسيرة اكاديمية زاخرة بالعطاء.

وأشاد الوهباني بمناقب الفقيد وإسهاماته العلمية والبحثية.. معبّراً عن صادق التعازي والمواساة باسمه شخصياً.. وبإسم قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويعصم قلوب اهله وذويه ومحبيه بالصبر والسلوان.

" إنا لله وإنآ إليه راجعون".








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