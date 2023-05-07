المؤتمرنت -

تحذير من موجة حر شديدة تضرب 6 محافظات يمنية

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول أمطار رعدية متفاوتة على عدة محافظات وأجواء حارة إلى شديدة الحرارة على الصحارى والمحافظات الساحلية والهضاب الداخلية خلال الـ24 ساعة القادمة.



وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة تصاحبها العواصف الرعية وتدفق السيول على محافظات عمران، المحويت، ذمار، ريمة، الضالع، إب، تعز، لحج وعلى أجزاء من مرتفعات أبين وغرب كل من صعدة، صنعاء، البيضاء.



ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة على مرتفعات سهل تهامة وغرب كل من الجوف، مأرب وشبوة.



وأشار المركز إلى أنه من المتوقع أجواء حارة إلى شديدة الحرارة نهارا، على الصحارى والهضاب الداخلية لمحافظات المهرة، حضرموت، شبوة، مأرب والجوف والمحافظات الساحلية وأرخبيل سقطرى تتراوح ما بين 35 إلى 41 درجة مئوية.



وأوضح أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي/ المحويت : 27.2ملم، ريمة: 22.2، إب : 12.8، حجة: 9.6، تعز-المطار : 5.4، الكدن: 2.7، الحديدة : 1.3ملم.



كما هطلت أمطار متفاوتة الشدة على أجزاء من المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية وكانت خارج نطاق محطات الرصد.



وحذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول أمطار عليها من المجازفة والتهور في قطع الأودية وتواجد الأفراد والمركبات فيها أو بالقرب منها، وكذلك من العواصف الرعدية والانهيارات الصخرية والطينية.



ودعا قاطني المنازل والحصون إلى أخذ الاحتياطات اللازمة نتيجة استمرار هطول الأمطار.



ونصح المركز المواطنين في الصحارى والهضاب الداخلية والمناطق الساحلية وأرخبيل سقطرى بأخذ الاحتياطات من الأجواء الحارة والشديدة الحرارة والرطبة وعدم التعرض لأشعة الشمس اللافحة.