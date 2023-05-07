المؤتمرنت -

نجاح تجربة زراعة عباد الشمس بتهامة

نشر ناشطوا صورا تظهر نجاح زراعه عباد الشمس في تهامه والتي سيكون لها مردود كبير في الاكتفاء الذاتي خاصة فيما يتعلق باستخراج الزيوت النباتية ذات الجودة العالية



وتمتلك زهرة دوار الشمس أهمية اقتصادية عالية، وذلك لإمكانية استخدامها في الزينة، بالإضافة إلى القدرة على صناعة العلف من أوراقها، والذي يستخدم لتغذية الماشية والدواجن، ليس هذا فحسب بل يمكن انتاج الصبغات الغذائية الصفراء من أوراق زهرة دوار الشمس، وتحتوي البذور على الزيت والذي يعد زيت القلي النباتي الأكثر شيوعًا واستخدامًا حول العالم، والذي يمكن استخدامه في صناعة الصابون، الدهانات وزيوت التشحيم، وأما بذور دوار الشمس فهي من أشهر المكسرات حول العالم، وقامت بتسلية العديد من السيدات في جلساتهن، ويمكن تناولها مجففة أو محمصة، كما يمكن استخدامها في خلطات البذور لأطعمة الطيور.



وتمتلك بذور دوار الشمس العديد من الدهون الصحية والمركبات النباتية المفيدة بما يتضمن الفيتامينات والمعادن.



وتساهم بذور دوار الشمس في خفض ضغط الدم، الكوليسترول ومستوى السكر في الدم، كما تحتوي على المغنيسيوم، البروتين والأحماض الدهنية وخصوصًا حمض الينوليك.



تم إجراء دراسة على ستة آلاف شخص بالغ بأن من تناولوا بذور دوار الشمس خمس مرات على الأٌقل في الأسبوع لديهم نسبة البروتين التفاعلي سي أقل بنسة 32%، وهو بروتين يتسبب ارتفاعه في الدم بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع الثاني.*سبتمبرنت

