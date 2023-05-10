المؤتمرنت -

إتلاف 35 طنا مواد تجميل بأمانة العاصمة

أتلف مكتب الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة اليوم، أكثر من 35 طنا مواد تجميل منتهية الصلاحية.



وأوضح مدير مكتب الصناعة بالأمانة، ماجد السادة، أنه تم إتلاف هذه الكمية وفقًا للإجراءات القانونية، وبمشاركة عضو نيابة الصناعة بأمانة العاصمة.. مبيناً أن المكتب قام بضبط مواد التجميل المنتهية بمشاركة فرع الصناعة بمديرية آزال.



وأكد استمرار نزول اللجان وفرق الرقابة الميدانية للمكتب وفروعه بالمديريات، لضبط الأسعار في الأسواق والمحلات بجميع مديريات أمانة العاصمة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.



وأهاب مكتب الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة، بجميع التجار الالتزام بالقائمة السعرية الصادرة من وزارة الصناعة والتجارة.. مقدماً الشكر لكافة التجار المتعاونين والملتزمين بالقائمة السعرية المخفضة.