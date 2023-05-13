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المؤتمر نت - يعاني الكثيرون من الدوخة، وهي على سبيل المثال تحصل عند النهوض بسرعة من السرير بسبب التأخر عن العمل. فما سبب الدوخة المفاجئة؟

الدوخة.. هذا ما كشفه الأطباء عن أسبابها

المؤتمرنت -
الدوخة.. هذا ما كشفه الأطباء عن أسبابها
يعاني الكثيرون من الدوخة، وهي على سبيل المثال تحصل عند النهوض بسرعة من السرير بسبب التأخر عن العمل. فما سبب الدوخة المفاجئة؟

يشير أحد الأطباء في برنامج تلفزيوني إلى أن أكثر أسباب الدوخة انتشارا هو انخفاض مفاجئ في مستوى ضغط الدم، واحيانا قد يكون السبب وراثيا.

ووفقا له، سبب هذه الحالة، هو هبوط الضغط الانتصابي. فعند نهوض الشخص من وضعية الجلوس، يبقى الدم تحت تأثير قوة الجاذبية في نفس الوضعية، في حين أن الرأس ارتفع بالفعل، وفي هذه الحالة يحتاج القلب إلى بعض الوقت لضخ الدم إلى الرأس. لذلك يمكن أن يشعر الإنسان بتأرجح خفيف إلى أن يتعود الجسم على الحالة الجديدة.

ومن الأسباب الأخرى للدوخة خلل في عمل الجهاز "الدهليزي". هذا الجهاز هو عبارة عن ثلاثة أنابيب هلالية الشكل في الأذن الداخلية تشكل ثلاثة أوضاع ثلاثية الأبعاد. يوجد بداخلها اللمف الباطن الذي يغسل بلورات غبار الأذن التي تحفز على فهم وضعية الجسم: أهو منقلب راسا على عقب، أم مستلقٍ أم واقف.

وبالإضافة إلى ذلك يمكن أن يكون الخمول من أسباب الشعور بالدوخة.

ويحدد الأطباء الطرق التي تساعد على التخلص من الدوخة: انحنِ وضع جبهتك على ركبتيك؛ تناول شيئا حلو المذاق؛ ركز على نقطة ثابتة، وفقاً لروسيا اليوم.

ووفقا لهم، يمكن أن يساعد ارتداء ملابس التريكو الضاغطة في التخلص من الدوخة. كما أن من الضروري شرب ما لا يقل عن ليترين من الماء في اليوم.








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