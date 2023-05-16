المؤتمرنت -

هذه الفيتامينات خطرة على القلب

حذر الدكتور الروسي ألكسندر مياسنيكوف من الفيتامينات الصناعية للقلب، مشيراً إلى أن أطباء القلب حالياً لا ينصحون باستخدامها، مع أنهم قبل بضعة عقود كانت لهم وجهة نظر مختلفة.



وقال: "كان أطباء القلب في الماضي يصفون فيتامين Е باعتباره مضادا للأكسدة لمرضى القلب والأوعية الدموية. ولكنهم كانوا هم أنفسهم أول من أعلن قبل 20 عاما، أنهم لا يصفون هذا الفيتامين للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، لأنهم لاحظوا في هذه المجموعة زيادة حادة في معدل الوفيات من جميع الأسباب".



ولفت إلى ان الفيتامينات التي يحصل عليها الجسم مع الأطعمة التي يتناولها سهلة الامتصاص وتفيد الجميع. لكن بمجرد أن تمر هذه الفيتامينات عبر الكيميائيين والصيادلة تفقد ليس فقط فعاليتها العلاجية، بل وتتحول إلى شيء جديد لا فائدة منه، وفقاً لموقع روسيا اليوم.



ويحض مياسنيكوف للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية على تغيير نمط الحياة وليس بتناول الفيتامينات الصناعية.



وشدد على ضرورة متابعة مؤشرات ارتفاع ضغط الدم والحالة الصحية واتباع نظام غذائي صحي وممارسة النشاط البدني بصورة منتظمة.