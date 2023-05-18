الخميس, 18-مايو-2023 الساعة: 07:25 م - آخر تحديث: 06:41 م (41: 03) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوهج‮ ‬السبتمبري‮ ‬الأكتوبري‮ ‬العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
صوت الوحدة من عدن
يحيى علي نوري
التآمر الشيطاني الجديد القديم لمشيخة الامارات العربية المتحدة على اليمن العظيم
محمد عبدالمجيد الجوهري
رسالة للمحتل الخليجي وأكذوبة حوار الجنوبيين في عدن
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
استحقاقات‮ ‬الصمود‮ ‬والانتصار
غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي محسن‮ ❊‬
وطنية أبو راس لا تحتاج شهادة (بياعي) الإحداثيات!!
علي البعداني
غياب الأحزاب وصمود المؤتمر
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
لبوزة يكتب في عيد 14 اكتوبر.. ‮ ‬أكتوبر‮ ‬وضرورة‮ ‬تصحيح‮ ‬المواقف
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮ ❊‬
المؤتمر‮.. ‬عقود‮ ‬من‮ ‬الإنجازات‮ ‬التنموية‮ ‬والسياسية‬‬‬‬‬
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف‮ ‬عبدالله‮ ❊‬‬‬‬‬
سلام ومحبة
الشيخ‮ ‬أكرم‮ ‬علي‮ ‬الشعيري‮ ❊‬‬‬‬‬
ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
هاشم‮ ‬سعد‮ ‬بن‮ ‬عايود‮ ‬السقطري‮ ❊
أخبار
المؤتمر نت - وجدت دراسة أن كونك سمينا في سن المراهقة أو في العشرينات من العمر يزيد من خطر الوفاة بسرطان البروستات بنسبة الثلث تقريباً

تحذير للرجال.. زيادة الوزن تهدد بالسرطان الخطير

المؤتمرنت -
تحذير للرجال.. زيادة الوزن تهدد بالسرطان الخطير
وجدت دراسة أن كونك سمينا في سن المراهقة أو في العشرينات من العمر يزيد من خطر الوفاة بسرطان البروستات بنسبة الثلث تقريبا.

وأظهرت دراسة كبيرة أن زيادة الوزن بين سن 17 و29 يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بشكل عدواني من المرض والوفاة بسببه.

وتؤدي السمنة إلى ارتفاع تركيزات عامل النمو الشبيه بالأنسولين -1 (IGF-1)، وهو هرمون يشارك في نمو الخلايا وتطورها، والذي يعتقد العلماء أنه يمكن أن يسبب المرض.

وفي حين لا يمكن للناس تغيير عوامل الخطر مثل العمر والتاريخ العائلي، يقترح الخبراء أن هذا يظهر أن الحفاظ على وزن صحي هو شيء يمكن للرجال التحكم فيه لتقليل فرص الإصابة بسرطان البروستات.

وعلى الرغم من أن العديد من سرطانات البروستات تنمو ببطء وقد لا تسبب أي ضرر خلال حياة شخص ما، إلا أن البعض الآخر يكون أكثر عدوانية، وينتشر بسرعة خارج البروستات ويصعب علاجه.

وأراد العلماء فحص ما إذا كانت السمنة عامل خطر لسلالات مختلفة من المرض.

وحلل الباحثون بيانات عن 258477 رجلا في السويد تم قياس وزنهم ثلاث مرات على الأقل بين سن 17 و60 عاما، من عام 1963 إلى عام 2019، وفقاً لصحيفة ديلي ميل.

وخلال تلك الفترة، تم تشخيص إصابة 23348 مشاركا بسرطان البروستات وتوفي منه 4790 رجلا بمتوسط 70 عاما عند التشخيص، وفقا للنتائج التي تم تقديمها في المؤتمر الأوروبي حول السمنة.

ووجدوا أن زيادة الوزن كانت أكبر في وقت مبكر من الحياة بين مجموعة الدراسة، بمتوسط 1.6 رطل سنويا عند 17 إلى 29 عاما، و0.75 رطلا في 30 إلى 44 عاما و0.5 رطل بين 45 إلى 60 عاما.

وقالت الدكتورة ماريسا دا سيلفا، من جامعة لوند بالسويد، إن النتائج تشير إلى أن منع زيادة الوزن في مرحلة الشباب قد يقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستات العدواني والمميت.

وقال سايمون جريفيسون، مساعد مدير الأبحاث في Prostate Cancer UK: "أشار العديد من الدراسات إلى وجود علاقة محتملة بين زيادة الوزن وسرطان البروستات العدواني، وهذه الدراسة تعتمد على تلك من خلال اقتراح أن زيادة الوزن في وقت مبكر من الحياة مرتبطة بها زيادة المخاطر من الموت من المرض. وفي حين أن هذه النتائج مثيرة للاهتمام، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم الصلة البيولوجية بين السمنة وسرطان البروستات بشكل كامل - والأهم من ذلك، كيف يمكننا استخدام هذه المعلومات لتحسين النتائج للرجال".








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: اعتقالات في الضفة والقدس وإصابات بنابلس
اقتصاد: اليابان تسجل أضعف وتيرة نمو لصادراتها
رياضة: سيتي يُهين ريال مدريد ويتأهل لمواجهة إنتر
أخبار: الوهباني يعزي بوفاة الشيخ ناصر القيسي
أخبار: السياسي الأعلى: الوحدة إرادة شعب ولن تخضع لأي مزايدات
أخبار: بن حبتور: 22 مايو الأكثر إشراقاً في حياة اليمنيين
رياضة: ليفربول يعلن رحيل 4 من نجومه نهاية الموسم
أخبار: إحالة 17 محطة كهرباء خاصة جديدة للنيابة
أخبار: بيان هام صادر عن وزارة الإتصالات في صنعاء
عربي ودولي: مقتل 400 شخص بإعصار موكا في ميانمار
قضايا وآراء: صوت الوحدة من عدن
أخبار: 69 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة خلال 24 ساعة
فنون ومنوعات: 39 شخصاً اختفوا في البحر.. ما القصة؟
علوم وتقنية: عواقب وخيمة لتناول الموز قبل النوم
اقتصاد: صعود مؤشرات الأسهم اليابانية
أخبار: 1200 مختطف في سجون العدوان ومرتزقته
عربي ودولي: الاحتلال الأمريكي يواصل سرقة النفط السوري
محافظات: إتلاف 10 أطنان مواد غذائية بأمانة العاصمة
أخبار: مستجدات تأمين خزان صافر في مؤتمر صحفي بالحديدة
اقتصاد: استقرار اسعار الذهب
عربي ودولي: العدو الصهيوني يحول القدس إلى ثكنة عسكرية
أخبار: شرف يحث على زيادة المساعدات الإنسانية للنازحين
أخبار: حملة تغريدات مساء اليوم لإبراز جرائم العدوان
أخبار: أجواء حارة وتحذير من التعرض المباشر للشمس
رياضة: إنتر يجدد تفوقه على ميلان ويبلغ النهائي
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023